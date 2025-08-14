Escapadas cerca de Buenos Aires: el pueblito que combina descanso, buena comida y actividades al aire libre

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, este destino bonaerense es un entorno ideal para desconectarse del ritmo urbano. Descubrí todo lo que tiene para ofrecer.

Ubicada a poco más de 100 kilómetros de la capital Foto: Club de Pesca Lobos

A tan solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires, hay un destino que es ideal para quienes buscan un respiro del día a día. Con una propuesta que combina naturaleza, historia y alta gastronomía, esta localidad bonaerense invita a disfrutar de una escapada perfecta, tanto para el relax como para el turismo express.

Ubicada a poco más de 100 kilómetros de la capital, Lobos atrae a visitantes que desean reconectar con la tranquilidad del campo. Su historia se remonta a 1742, cuando el sacerdote inglés Tomás Falkner bautizó la región como “Laguna de los Lobos”. La ciudad fue oficialmente fundada en 1802 y hoy preserva su patrimonio histórico y arquitectónico.

Su laguna es un espacio natural ideal para actividades al aire libre Foto: Club de Pesca Lobos

Entre sus principales atractivos se encuentran la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, construida por José Salgado y Pascuala Rivas, y el edificio de la Municipalidad, de estilo art decó, diseñado por el arquitecto Esteban Pérez.

Además, la plaza principal alberga la casa natal de Juan Domingo Perón, convertida en un museo que recibe miles de visitantes al año.

Pero Lobos no solo ofrece historia. Su laguna es un espacio natural ideal para actividades al aire libre como paseos en kayak, pesca y picnic en sus áreas arboladas. Además, las parrillas y restaurantes de la zona sorprenden por su nivel gastronómico.

Lobos atrae a visitantes que desean reconectar con la tranquilidad del campo Foto: Club de Pesca Lobos

La Cantina Villapicante, especializada en cocina de mar, cuenta con una lista de espera de más de un mes. Por otro lado, la parrilla La Vaca Atada ofrece carnes premium, mientras que Umare y Volare destacan con propuestas de sushi y pizza napolitana, respectivamente.

Para quienes buscan una experiencia más relajada, Catar Wine Bar ofrece vinos boutique acompañados de quesos y chacinados artesanales.

En materia de alojamiento, Lobos presenta opciones que invitan al descanso total. Hoteles como Aguará Hotel & Spa y Aquae Sulis combinan confort y relax, mientras que posadas rurales como Los Milvos y La Providencia permiten una conexión más directa con la naturaleza.

En materia de alojamiento, Lobos presenta opciones que invitan al descanso total Foto: Club de Pesca Lobos

Cómo llegar a Lobos, en provincia de Buenos Aires

Para llegar a Lobos desde Buenos Aires en automóvil, el recorrido es sencillo: se debe salir por la Autopista 25 de Mayo, continuar por la Autopista Ricchieri y luego tomar la Ezeiza–Cañuelas.