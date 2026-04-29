Platos criollos, torta frita y alfajores: la agenda completa de los festivales regionales para el fin de semana largo
Del 1 al 3 de mayo, decenas de localidades despliegan fiestas populares que combinan actividades culturales, gastronomía y música, con propuestas ideales para escapadas cortas en la provincia de Buenos Aires. Conocé los días de cada evento para asistir con la familia.
El fin de semana largo por el Día del Trabajador se convierte en una invitación abierta a recorrer la provincia de Buenos Aires y disfrutar de sus tradiciones. Del 1 al 3 de mayo, decenas de localidades despliegan fiestas populares que combinan actividades culturales, gastronomía y música, con propuestas ideales para escapadas cortas desde la Ciudad y el conurbano.
Fiestas gastronómicas en la provincia de Buenos Aires: platos criollos, torta frita y alfajores
La identidad bonaerense se expresa con fuerza en su cocina. El viernes 1 de mayo, Uribelarrea celebrará la Fiesta del Costillar Criollo, mientras que Capitán Sarmiento hará lo propio con la Fiesta del Guiso Campero.
En Cazón, la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente convocará el sábado 2 de mayo y domingo 3 con recetas caseras y shows en vivo.
En San Antonio de Areco, la Fiesta Regional del Alfajor reunirá el sábado 2 y domingo 3 a productores y visitantes en torno a uno de los dulces más emblemáticos.
El sábado 2, Chascomús será sede de la Fiesta de la Empanada Campera, otra cita imperdible para degustar sabores regionales en un ambiente festivo.
Eventos culturales y festivales en Buenos Aires: ferias, música y propuestas familiares
La agenda cultural acompaña con opciones para todos los públicos. En La Plata, habrá Festival Nacional de Cuarteto el viernes 1, La Plata Cumbia y La Noche de las Ferias el sábado 2, y un Desfile de Mascotas el domingo 3.
Durante todo el fin de semana, Tapalqué realizará la Fiesta Provincial de Artesanos, con productos regionales y espectáculos. En Mercedes, el viernes se sumará un Festival de Food Trucks.
También se destacan la Fiesta de la Ciudad en Alejandro Korn y el encuentro cervecero Birra Palooza en Avellaneda, ambos el sábado y domingo.
Escapadas y turismo rural en el fin de semana largo: actividades y fiestas en pueblos bonaerenses
El calendario se completa con propuestas al aire libre y temáticas. En Brandsen, el domingo 3 se celebrará la Fiesta Provincial del Carruaje. Claromecó ofrecerá Claromecó Fungi del 1 al 3 de mayo, con actividades vinculadas a la naturaleza.
En Tornquist habrá una Expo Rural durante todo el fin de semana, mientras que Pigüé organizará cabalgatas. También se suman exposiciones de autos clásicos en Puán y la Experiencia Isla Medieval en Tandil.
El cronograma incluye además peñas folclóricas en Saladillo y Berisso, junto con exposiciones de cómics en Banfield y Llavallol.
Con muchas actividades gratuitas o de bajo costo, el fin de semana largo aparece como una oportunidad ideal para viajar, apoyar el turismo local y redescubrir las tradiciones que hacen única a la provincia de Buenos Aires.