La Fiesta del Costillar Criollo y la Torta Frita se celebrarán durante el fin de semana largo del Día del Trabajador. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El fin de semana largo por el Día del Trabajador se convierte en una invitación abierta a recorrer la provincia de Buenos Aires y disfrutar de sus tradiciones. Del 1 al 3 de mayo, decenas de localidades despliegan fiestas populares que combinan actividades culturales, gastronomía y música, con propuestas ideales para escapadas cortas desde la Ciudad y el conurbano.

Fiestas gastronómicas en la provincia de Buenos Aires: platos criollos, torta frita y alfajores

La identidad bonaerense se expresa con fuerza en su cocina. El viernes 1 de mayo, Uribelarrea celebrará la Fiesta del Costillar Criollo, mientras que Capitán Sarmiento hará lo propio con la Fiesta del Guiso Campero.

La Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente se celebrará el sábado 2 y domingo 3 de mayo en Cazón. Foto: Foto generada con IA Canal 26

En Cazón, la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente convocará el sábado 2 de mayo y domingo 3 con recetas caseras y shows en vivo.

En San Antonio de Areco, la Fiesta Regional del Alfajor reunirá el sábado 2 y domingo 3 a productores y visitantes en torno a uno de los dulces más emblemáticos.

La Fiesta Regional del Alfajor se celebrará el sábado 2 y domingo 3 de mayo en San Antonio de Areco. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El sábado 2, Chascomús será sede de la Fiesta de la Empanada Campera, otra cita imperdible para degustar sabores regionales en un ambiente festivo.

Eventos culturales y festivales en Buenos Aires: ferias, música y propuestas familiares

La agenda cultural acompaña con opciones para todos los públicos. En La Plata, habrá Festival Nacional de Cuarteto el viernes 1, La Plata Cumbia y La Noche de las Ferias el sábado 2, y un Desfile de Mascotas el domingo 3.

La agenda de Fiestas Regionales en La Plata, Tapalqué y Mercedes en el fin de semana largo por el Día del Trabajador. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Durante todo el fin de semana, Tapalqué realizará la Fiesta Provincial de Artesanos, con productos regionales y espectáculos. En Mercedes, el viernes se sumará un Festival de Food Trucks.

También se destacan la Fiesta de la Ciudad en Alejandro Korn y el encuentro cervecero Birra Palooza en Avellaneda, ambos el sábado y domingo.

Escapadas y turismo rural en el fin de semana largo: actividades y fiestas en pueblos bonaerenses

El calendario se completa con propuestas al aire libre y temáticas. En Brandsen, el domingo 3 se celebrará la Fiesta Provincial del Carruaje. Claromecó ofrecerá Claromecó Fungi del 1 al 3 de mayo, con actividades vinculadas a la naturaleza.

En Tornquist habrá una Expo Rural durante todo el fin de semana, mientras que Pigüé organizará cabalgatas. También se suman exposiciones de autos clásicos en Puán y la Experiencia Isla Medieval en Tandil.

El fin de semana largo es una opción ideal para viajar, apoyar el turismo local y redescubrir las tradiciones. Foto: Imagen generada por IA

El cronograma incluye además peñas folclóricas en Saladillo y Berisso, junto con exposiciones de cómics en Banfield y Llavallol.

Con muchas actividades gratuitas o de bajo costo, el fin de semana largo aparece como una oportunidad ideal para viajar, apoyar el turismo local y redescubrir las tradiciones que hacen única a la provincia de Buenos Aires.