La terminal de Retiro da un giro histórico y se convertirá en un hub intermodal:

Qué es un hub intermodal de última generación. Foto: ChatGPT.

Como parte de un plan para modernizar el sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno declaró de interés público una iniciativa presentada por un consorcio privado que propone una renovación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro, con el objetivo de reconvertirla en un espacio de conexión de última generación.

Un consorcio privado propone una renovación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro.

La iniciativa, oficializada a través del Decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial, contempla una inversión estimada en 79 millones de dólares y un esquema de concesión que podría extenderse hasta 30 años. El objetivo es actualizar tanto la infraestructura como el funcionamiento del complejo, ampliar su capacidad operativa y consolidarlo como un punto clave dentro del entramado de transporte nacional y metropolitano.

Qué es un hub intermodal de última generación

Un hub intermodal de última generación es un centro de transporte que conecta distintos medios (trenes, subte, colectivos, micros, bicicletas) y además, incorpora tecnología, diseño y servicios pensados para hacer más ágil y cómoda la experiencia del usuario.

A diferencia de una terminal tradicional, este tipo de espacios apuesta a la integración total: los traslados entre medios son rápidos, hay señalización clara, accesos mejorados y una planificación que reduce tiempos de espera.

Un hub intermodal de última generación es un centro de transporte que conecta distintos medios. Foto: Gemini IA.

Además, suma elementos modernos como información en tiempo real sobre servicios, espacios gastronómicos y comerciales, áreas de descanso, coworking o VIP e infraestructura accesible y sustentable

En definitiva, no es solo un punto de conexión, sino un ecosistema de movilidad que busca ordenar el transporte y mejorar cómo se mueve la gente en la ciudad.

Cómo será la nueva terminal: obras, espacios y servicios

El nuevo proyecto se desarrollará bajo el Régimen de Iniciativa Privada y estará a cargo de una Unión Transitoria integrada por Inverlat Investments S.A., Service Trade S.A., Inversiones Peirod S.A. y BV Investments S.A. Estas compañías serán responsables de ejecutar las obras y gestionar la terminal mediante un sistema de concesión onerosa, con financiamiento completamente privado.

La propuesta incluye una renovación total del predio, incorporación de tecnología moderna, reorganización de los espacios y la creación de nuevas áreas destinadas no solo al transporte, sino también a usos comerciales, corporativos y de servicios. En ese sentido, se prevé la construcción de locales gastronómicos, oficinas, espacios de coworking, un hotel y un centro de convenciones.

La propuesta incluye una renovación total del predio, incorporación de tecnología moderna, reorganización de los espacios. Foto: Imagen ilustrativa ChatGPT.

Uno de los cambios más relevantes será la ampliación de la superficie cubierta, que pasará de unos 30.000 m² actuales a más de 89.000 m². Dentro de esa expansión se proyectan casi 18.000 m² para comercios y gastronomía, cerca de 29.000 m² para logística y encomiendas, y más de 13.000 m² para áreas VIP y coworking.

El diseño también contempla un hotel de más de 8.500 m², un centro de convenciones cercano a los 1.900 m², 80 dársenas para ómnibus, 390 cocheras y una plaza seca de más de 11.000 m² que funcionará como espacio público y de encuentro.

Cómo será la obra y qué pasará mientras funcione

Las obras se ejecutarán por etapas durante un período estimado de cinco años, con el objetivo de no interrumpir el funcionamiento habitual de la terminal. Para eso, se prevé intervenir simultáneamente como máximo el 30% de los andenes, mientras que las tareas más complejas se realizarán en horarios nocturnos o de menor circulación, con señalización y desvíos que garanticen la seguridad de usuarios y trabajadores.

Actualmente, la terminal recibe alrededor de 14,6 millones de pasajeros por año, con un promedio diario de 40.000 personas y unos 360.000 servicios de ómnibus anuales. Con la modernización, se proyecta que ese número podría crecer hasta alcanzar los 35 millones de usuarios hacia 2055.

Impacto urbano, empleo y financiamiento del proyecto

El rediseño apunta a integrar la terminal con otros medios de transporte, como trenes, subtes y colectivos, convirtiéndola en una plataforma urbana multifuncional que mejore la conectividad, reduzca la congestión y optimice el uso del espacio público.

En términos económicos, el proyecto prevé la generación de entre 800 y 1.500 puestos de trabajo durante la obra, y más de 1.500 empleos directos e indirectos una vez que el complejo esté en funcionamiento. El esquema de financiamiento se sostendrá a partir de la explotación comercial del predio, incluyendo locales, estacionamientos, servicios logísticos y hoteleros, además del canon mensual estimado en $100 millones que deberán abonar las empresas de transporte.

El proyecto prevé la generación de entre 800 y 1.500 puestos de trabajo durante la obra, y más de 1.500 empleos directos e indirectos. Foto: Wikipedia.

Cómo sigue el proceso y cuándo podría licitarse

Desde el punto de vista administrativo, el Ministerio de Economía será el encargado de llevar adelante el proceso completo, que incluye la regularización del predio, la elaboración de pliegos, el llamado a licitación y la adjudicación final. Según lo establecido, la licitación deberá convocarse en un plazo de 60 días.

Durante el período de transición, la terminal continuará operando bajo el esquema actual hasta que se concrete la adjudicación y el nuevo operador tome posesión. La iniciativa busca reposicionar a Retiro como un nodo estratégico del transporte del siglo XXI, combinando funciones logísticas, comerciales y urbanas en un mismo espacio, con una escala ampliada que podría llevar el complejo de los actuales tres niveles a hasta seis pisos.