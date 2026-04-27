Milanesa, comida. Foto: Freepik

Los bodegones porteños son mucho más que simples restaurantes: son espacios gastronómicos donde se respira historia, calidez y recetas auténticas. Con porciones abundantes y sabores que remiten a la mesa familiar, ofrecen una experiencia que conecta con lo más tradicional de Buenos Aires. Por eso, a continuación te presentamos 5 bodegones imperdibles para celebrar el Día de la Milanesa como se debe.

¿Cuándo se celebra el Día de la Milanesa en Argentina y por qué?

El Día de la Milanesa en Argentina se celebra cada 3 de mayo y surgió de manera espontánea en redes sociales, impulsado por los fanáticos de este clásico. La iniciativa creció rápidamente hasta consolidarse como una fecha especial dentro de la gastronomía del país, celebrando uno de los platos más queridos por los argentinos.

Bar de Cao

Bar de Cao. Foto: Argentina Turismo.

Dentro del mundo de los bares notables porteños, el Bar de Cao perfila como un verdadero clásico. Este antiguo almacén reciclado en bodegón conserva todo el espíritu de la cocina tradicional, con platos irresistibles como tortilla a la española, milanesas y bife de chorizo con papas fritas.

Ubicado en el barrio de San Nicolás, es una parada obligada para quienes quieren disfrutar de sabores auténticos en Buenos Aires. Se encuentra en Avenida Independencia 2400 y abre todos los días de 20 a 02 hs.

Bar Alemán

Bar Alemán. Foto: Instagram.com/baralemandevoto

Disfrutar de una comida en el Bar Alemán de Villa Devoto es casi como hacer un viaje directo a Alemania a través de sus platos y recetas. Este bodegón histórico, con más de 100 años de trayectoria, combina lo mejor de la cocina centroeuropea con clásicos porteños.

En el menú ofrecen especialidades como salchichas ahumadas con chucrut, chorizos alemanes y goulash, junto con milanesas gigantes que nunca fallan. Está ubicado en Avenida San Martín 5922 y abre de martes a domingo de 12 a 00 horas.

El Antojo

Bodegón El Antojo Foto: Instagram @el_antojook

El Antojo es uno de esos bodegones que siempre están llenos, con un salón amplio y mesas ocupadas por comensales que llegan desde distintos puntos de la Ciudad. Lo más destacado de este lugar son sus porciones abundantes y lo bien que se come.

En su menú se destacan las milanesas, las rabas y el bife sanjuanino. Está ubicado en Manuel Ugarte 1699 y abre todos los días de 12:30 a 15:30 y de 19:30 a 23:30 horas.

El Preferido de Palermo

Milanesas de bife de chorizo en El Preferido de Palermo Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Este bodegón está ubicado en una esquina icónica de Palermo y es uno de los bodegones más reconocidos de Buenos Aires, tanto por locales como por turistas.

Su fama logró que aparezca en rankings internacionales con sus especialidades como milanesas, tortillas de papa y guarniciones abundantes que destacan tanto por su sabor como por su presentación. Está ubicado en J. Luis Borges 2108 y abre todos los días de 11:30 a 16 y de 19 a 1 horas.

Manolo

Manolo San Telmo. Foto: Instagram.

Este bodegón es de los que funcionan como joyas escondidas en San Telmo. Se destacan por sus pastas caseras, las milanesas y sus salsas llenas de sabor. Además, suma el plus de que ofrece estacionamiento sin cargo.

Está ubicado en Bolívar 1299 y abre de lunes a jueves de 20 a 24 hs, mientras que viernes, sábados y domingos lo hace de 12 a 16 hs y de 20 a 24 hs; los feriados abre solo al mediodía.