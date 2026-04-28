Fiesta Provincial del Costillar Foto: Fiestas Regionales

Uribelarrea se prepara para uno de los eventos gastronómicos más convocantes del interior bonaerense: la Fiesta del Costillar Criollo, una cita que cada 1° de mayo transforma al pueblo en un escenario de fuego, tradición y comida a gran escala. A solo una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, llegar en tren es una de las opciones más elegidas para el fin de semana largo.

Con poco más de 1.600 habitantes, este pueblo del Partido de Cañuelas logró convertir su identidad rural en marca registrada. Calles de tierra, pulperías centenarias y parrillas a la vista forman parte del paisaje que, una vez al año, se potencia con el festival que atrae a miles de personas.

Fiesta del Costillar Criollo, un festival que convierte al asado en celebración popular

Fiesta Provincial del Costillar Foto: Fiestas Regionales

El corazón del encuentro está en la Sociedad de Fomento de Uribelarrea, donde se cocinan al mismo tiempo más de 1.300 costillares al asador, siguiendo técnicas criollas y tiempos largos de cocción. El fuego se prende desde temprano y marca el ritmo de una jornada que dura todo el día.

Además de la propuesta gastronómica, el festival suma música en vivo, espectáculos folklóricos y feria de artesanos, en un clima pensado para compartir en familia o con amigos. No es solo comer: es pasar el día entero en clave criolla.

Paso a paso: cómo llegar en tren a Uribelarrea desde Buenos Aires

Para quienes no viajan en auto, el tren se vuelve protagonista. El primer paso es llegar a Cañuelas, una localidad bien conectada con la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, el acceso a Uribelarrea es corto y directo.

Uribelarrea. Foto: @uribelarreaoficial

Desde Plaza Constitución se puede tomar el tren de la línea Roca hasta Cañuelas. Los horarios actualizados conviene consultarlos con anticipación en los canales oficiales del transporte ferroviario, especialmente en fechas de alta demanda.

Una vez en la estación de Cañuelas, a pocos metros funciona la terminal de colectivos. Allí salen las líneas 88 y 502, que conectan con Uribelarrea y llegan al pueblo en aproximadamente 45 minutos. Es importante verificar que el cartel indique “vía Uribelarrea”.

Otra alternativa sin auto es el colectivo 51 expreso, que sale desde la zona de Constitución y llega a Cañuelas con menos paradas. Desde allí, el último tramo se completa del mismo modo, en colectivo local o remis.

La entrada a la Fiesta del Costillar Criollo incluye una costilla entera por persona, con un límite de compra por comensal. Los organizadores recomiendan adquirir los tickets con anticipación y llevar reposera, manta y cubiertos para disfrutar la jornada al aire libre.

Qué hacer en Uribelarrea además del costillar

Más allá del festival, Uribelarrea invita a caminar sin apuro. La Plaza Centenario, la iglesia Nuestra Señora de Luján y la antigua estación de tren resumen la historia de un pueblo que nació al ritmo del ferrocarril y hoy revive ese legado con cada visita.