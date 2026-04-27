El puente natural que sorprende con su belleza hipnótica. Foto: Tucumán Turismo.

Tucumán es la provincia más pequeña de Argentina, pero su tamaño no limita su belleza. Entre sus rincones menos conocidos aparece San Pedro de Colalao, un destino que sorprende por sus paisajes únicos: cerros suaves, caminos de tierra y vegetación serrana que conforman un entorno tranquilo, cada vez más elegido dentro del valle de Choromoro.

San Pedro de Colalao, Tucumán. Foto: Instagram @sanpedrodecolalaoturismo

El perfil del pueblo está fuertemente vinculado a la vida al aire libre. Según la propuesta turística local, abundan los senderos y miradores que se pueden recorrer caminando, a caballo o en bicicleta, una característica que lo diferencia de otras escapadas más urbanizadas dentro de Tucumán.

El Puente del Indio, la formación natural más famosa de Tucumán

Entre sus postales más reconocidas aparece el Puente del Indio, una formación natural creada por la erosión del viento y el agua. Este puente de piedra se convirtió en uno de los puntos más fotografiados del lugar y en un símbolo del paisaje serrano.

Pero la experiencia no se limita a ese rincón. El mirador Monte Bello es otro de los imperdibles: desde allí se obtiene una vista panorámica del pueblo y su entorno, ideal para dimensionar cómo se integra con el relieve del norte tucumano.

El Puente del Indio, una formación natural creada por la erosión del viento y el agua. Foto: Instagram @sanpedrodecolalaoturismo

A su riqueza natural se suma un fuerte componente histórico y cultural. El recorrido incluye sitios como la iglesia San Pedro, la Piedra Tallada —un espacio arqueológico— y el museo García Salemi, que aportan contexto y profundidad a la visita.

Fiestas tradicionales en Tucumán: la Fiesta Nacional de la Nuez y San Pedro Apóstol

La identidad local también se expresa en sus celebraciones. La Fiesta Nacional de la Nuez, que suele coincidir con Semana Santa, y la festividad de San Pedro Apóstol, cada 29 de junio, reúnen a la comunidad y reflejan tradiciones que siguen vigentes.

Con esta combinación de naturaleza, historia y ritmo tranquilo, San Pedro de Colalao se consolida como una escapada distinta dentro de Tucumán: un destino que ofrece mucho más de lo que su tamaño sugiere a simple vista.

San Pedro de Colalao se consolida como una escapada distinta dentro de Tucumán. Foto: Tucumán Turismo.

Cómo llegar a San Pedro de Colalao desde San Miguel de Tucumán

San Pedro de Colalao se encuentra a unos 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán y es una escapada ideal para hacer en el día. Para llegar en auto, hay que tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte y, a la altura de Trancas, desviar por la Ruta Provincial 311, que conduce directamente al pueblo.

El recorrido dura aproximadamente una hora y media y combina tramos de ruta con paisajes serranos cada vez más presentes a medida que se avanza. También es posible ir en colectivo desde la terminal de ómnibus de la capital tucumana, aunque la frecuencia de los servicios es más limitada, por lo que se recomienda consultar los horarios con anticipación.