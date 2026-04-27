Termas para jubilados. Foto: Foto generada con IA

Se acerca un nuevo fin de semana largo que promueve el turismo interno. El viernes 1° de mayo es feriado internacional por el Día del Trabajador, una ocasión ideal para hacer una escapada cerca de Buenos Aires. En ese sentido, seleccionamos tres termas ideales que cautivan a los jubilados, ya que se encuentran a pocas horas de CABA y sus aguas tienen propiedades curativas.

Para aprovechar el fin de semana largo que se viene, las termas —uno de los destinos más elegidos por los jubilados para desconectar— son ideales para pasar un rato descontracturado y alejado de la gran ciudad. Entre ellas se encuentran las Termas del Salado, las Termas de Dolores y las Termas de Tapalqué.

Termas del Salado

Las Termas del Salado de General Belgrano están dentro de un complejo de aguas termales a orillas del río Salado y ofrecen piletas con temperaturas entre 34 °C y 40 °C, ideales para la relajación y el alivio de dolores musculares. Además, cuenta con áreas de camping, spa y opciones gastronómicas, pero eso no es todo, ya que también se pueden realizar paseos por el río y actividades de ecoturismo.

Termas del Salado. Foto: Instagram/termasdelsalado

Entre sus atracciones principales se destacan los masajes con reflexología completa que los expertos en la materia aplican en el spa y los masajes antiestrés, entre tantas variantes más. La masoterapia con piedras calientes y la reflexología incluye técnicas para aliviar a los visitantes.

Distancia: están ubicadas a 156 km de CABA, 2h 34m en auto

Precio: Entrada General: $15.000 - Jubilados: $12.000 - Menores (3 a 11 años) $9.000.

Termas de Dolores

Las Termas de Dolores se encuentran en un predio de 44 hectáreas, cuentan con piscinas de aguas termales saladas y dulces, cubiertas y al aire libre, que alcanzan temperaturas de hasta 41 °C. Sus aguas provienen de una profundidad de 1.200 metros; tienen propiedades terapéuticas y relajantes.

Entre sus atracciones, los visitantes también pueden disfrutar de museos históricos y paseos culturales en la ciudad. Abren viernes, sábados, domingos y feriados.

Termas de Dolores. Foto: termasdolores.com.ar

Distancia: a 218 km de CABA, 2h27m en auto.

Precio: Entrada General: $15.000 - Jubilados: $12.000 - Menores (3 a 11 años) $9.000.

Termas de Tapalqué

Las Termas de Tapalqué cuentan con un sector especial con cuatro piscinas para niños, que se suma a las otras cuatro piscinas orientadas a adultos, distribuidas en un predio de 17 hectáreas.

En las piscinas cubiertas hay hidromasajes y cuellos de cisne. Todas las piletas del complejo están custodiadas por guardavidas y también hay un sector permanente de enfermería.

Tres termas para desconectar durante el fin de semana largo. Foto: NA.

Las aguas termales de Tapalqué son ricas en minerales como sodio, magnesio y calcio, conocidos por sus propiedades terapéuticas.