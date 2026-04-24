El remoto paso fronterizo entre Argentina y Chile. Foto: NA.

Aunque el Paso Cristo Redentor es uno de los cruces fronterizos más conocidos y transitados para pasar de Argentina a Chile, no es la única alternativa. Existen otras opciones menos exploradas que ofrecen experiencias completamente distintas. Entre ellas, hay un paso remoto que llama especialmente la atención por su singularidad, su entorno natural imponente y la sensación de aventura que propone.

Este paso fronterizo es, además, la única puerta de entrada terrestre hacia Tierra del Fuego desde el continente, lo que le otorga un rol estratégico clave. Todo el tránsito vehicular y logístico que conecta la isla con el resto del país debe pasar por allí, combinando rutas patagónicas con el cruce en ferry del Estrecho de Magallanes. Esa particularidad no solo lo vuelve indispensable, sino también uno de los accesos más australes, aislados y singulares de todo el sistema fronterizo argentino.

Cómo cruzar a Tierra del Fuego: el paso fronterizo más remoto

El Paso Internacional San Sebastián es tan remoto que, para llegar desde el continente argentino, es necesario atravesar territorio chileno y cruzar en ferry el Estrecho de Magallanes. Esta particular combinación de ruta terrestre y navegación lo convierte en una conexión clave con la isla Grande de Tierra del Fuego, y en una experiencia de viaje tan singular como estratégica para quienes se animan a recorrer el extremo sur del continente.

Paso Internacional San Sebastián. Foto: NA.

Ubicado en el extremo norte fueguino, este paso une el paraje argentino San Sebastián con la zona chilena de Porvenir y es la puerta de ingreso terrestre a ciudades clave como Río Grande y Ushuaia. En la práctica, funciona como el principal vínculo logístico entre la isla y el resto del país.

Ruta y ferry: cómo es el recorrido hasta el Paso San Sebastián

El recorrido habitual desde la Patagonia continental incluye circular por la ruta chilena 257 y cruzar el estrecho en transbordador por Primera o Segunda Angostura. Recién después de ese tramo marítimo se retoma la Ruta Nacional 3 en territorio argentino.

Estrecho de Magallanes Foto: Mapa redes

Además de su valor geográfico, el paso ofrece servicios básicos para viajeros y transportistas:

Estación de servicio y comedor del Automóvil Club Argentino

Alojamiento limitado para pasajeros en tránsito

Transporte hacia Río Grande, Ushuaia y localidades chilenas cercanas

El paso permanece habilitado todo el año, aunque antes de viajar conviene revisar el estado del clima y los horarios del ferry, ya que los vientos fuertes y las condiciones del mar pueden modificar los tiempos de cruce. Esa particularidad lo vuelve uno de los accesos más australes y singulares del sistema fronterizo argentino.