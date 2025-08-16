El pueblo de Salta que es “Cuna del Poncho”, tiene solo 190 habitantes y es ideal para redescubrir Argentina

Entre majestuosos y silenciosos paisajes, sus alrededores invitan a recorrer escénicas rutas que serpentean entre campos cultivados, cerros rojizos y viñedos. Conocé de cuál se trata y cómo llegar a él para visitarlo en familia.

Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

En el interior de los Valles Calchaquíes (Salta), se encuentra un pequeño pueblito de apenas 190 habitantes y que cautiva a los turistas que buscan experiencias únicas y escapadas low cost. ¿De cuál se trata? Seclantás.

Seclantás puede ser la clave para conocer maravillosos paisajes sin gastar de más. Rodeado por las imponentes montañas de la Precordillera de los Andes, este pueblito ofrece accesibles hospedajes y propuestas gastronómicas.

Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

Este pueblo salteño, declarado “Lugar Histórico Nacional”, también es conocido como “Cuna del Poncho Salteño”, título que honra el trabajo de generaciones de tejedores que elaboran a mano una de las piezas más representativas de la identidad local.

Sus alrededores invitan a recorrer escénicas rutas que serpentean entre campos cultivados, cerros rojizos y viñedos. La “Ruta del Vino” de altura pasa muy cerca y permite combinar la visita al pueblo con degustaciones de vinos únicos en bodegas familiares.

El reconocimiento internacional que tuvo Seclantás

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación seleccionó a Seclantás para participar del certamen “Best Tourism Villages“, una iniciativa global impulsada por ONU Turismo.

Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

Esta distinción internacional busca premiar a los pueblos que conservan su identidad cultural, promueven el turismo sostenible y protegen su entorno natural.

De esta manera, Seclantás se posiciona como un destino sumamente atractivo para quienes desean desconectarse de la rutina y redescubrir Argentina, sin resignar calidad ni gastar fortunas.

¿Cómo llegar a Seclantás?

Desde Salta capital se debe tomar la Ruta Nacional 68 y después ir por la Ruta Provincial 33, hasta pasar el Parque Nacional Los Cardones.

Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

Una vez allí, se debe combinar con la Ruta Provincial 42 y la Ruta Nacional 40. Es un camino de aproximadamente 170 kilómetros, por lo que se traduce en un viaje de cerca de 4 horas en auto.