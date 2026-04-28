Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 6 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 24° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:55
Horas de luz11h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:42 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 11h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 12 - 30 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 5 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 7 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 3 - 19 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 3 - 17 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 2 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 3 - 18 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Norte 2 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Noreste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Noreste 6 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Este 6 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Este 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Este 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Este 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Este 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Este 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Este 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Norte 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Este 6 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° Este 1 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.