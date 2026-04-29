Cómo llegar en tren a la Fiesta de la Torta Argentina:

Fiesta de la Torta Argentina. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Del 22 al 25 de mayo de 2026, Dolores, Primer Pueblo Patrio, vuelve a ser el corazón dulce del país con la Fiesta de la Torta Argentina. Cuatro días para celebrar la identidad nacional a través del sabor, la historia y la tradición. La torta más emblemática de la Provincia de Buenos Aires, elaborada con receta centenaria, se convierte en protagonista de una experiencia que combina gastronomía, cultura y orgullo nacional. Stands, productores, clases magistrales y el aroma inconfundible de la torta recién hecha envuelven cada rincón de la ciudad.

La fiesta se completa con espectáculos en vivo, feria de emprendedores, actividades para toda la familia y propuestas turísticas que invitan a quedarse y disfrutar. Dolores abre sus puertas para compartir lo mejor de su historia y su hospitalidad en una celebración que ya es un clásico nacional.

Torta argentina Foto: Unsplash

Qué hacer en la Fiesta de la Torta Argentina

La degustación y venta es una de las principales atracciones del evento, donde los visitantes pueden probar la tradicional torta de 25 capas. Esta se ofrece tanto en su versión clásica como en opciones sin TACC, y es elaborada y vendida directamente por las productoras de la ciudad de Dolores. También existen 33 productoras locales que suelen vender miles de kilos de torta.

Otro de los momentos más llamativos es la preparación de la torta gigante, que suele ensamblarse en vivo frente al público. En ediciones anteriores llegó a alcanzar los 15 metros de longitud, convirtiéndose en una experiencia compartida entre los asistentes.

Torta argentina Foto: Imagen generada por IA

El evento también cuenta con espectáculos en vivo en su escenario principal. Allí se presentan ballets folclóricos, como el Pericón Nacional interpretado por más de 200 bailarines, además de cierres musicales a cargo de artistas reconocidos. El año pasado Angela Leiva y 18 Kilates fueron protagonistas.

Por otro lado, la feria de emprendedores reúne a más de 100 artesanos locales que exhiben y venden sus productos. La oferta es variada e incluye desde artesanías hasta productos regionales como miel y conservas.

Finalmente, se dictan talleres y clases donde se realizan demostraciones y clases magistrales. En ellas se enseñan los secretos del hojaldre y las técnicas para el armado de la tradicional torta, permitiendo al público aprender de forma directa.

Torta argentina Foto: Unsplash

Cómo llegar a la Fiesta de la Torta Argentina en tren

El tren de larga distancia desde Constitución a Dolores tiene un trayecto de alrededor de 3 horas y media. Se recomienda comprar con anticipación en la web de Trenes Argentinos, ya que los pasajes suelen agotarse rápido. Debes tomar el tren de la Línea Roca con destino final a Mar del Plata o el servicio que termina en Divisadero de Pinamar. Ambos tienen parada obligatoria en Dolores.

Tarifas estimadas (por tramo)

Primera: $35.000

Pullman: $42.000

Beneficios y descuentos disponibles

Para ahorrar en el pasaje, podés aprovechar las siguientes opciones:

Compra Web: 10% de descuento comprando a través del sitio oficial de Trenes Argentinos.

Jubilados y Pensionados: 40% de descuento.

Menores: 50% de descuento para niños de 3 a 12 años; menores de 3 años viajan gratis (sin ocupar asiento).

Personas con Discapacidad: Pasaje sin cargo con CUD vigente.

Aquellos que eligen hacer el recorrido en auto desde CABA tardan 2 horas y media por la Ruta Provincial N°2.