Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

El día en Salta comienza con un clima predominante nublado, aunque el sol hará breves apariciones durante la mañana. Las temperaturas estarán frescas, con una mínima que descenderá hasta los 3.4°C. El viento tendrá una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora, aunque no se esperan ráfagas significativas. La humedad alcanzará un punto máximo del 86%, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, el clima continuará siendo mayormente nuboso, aunque sin precipitaciones previstas. Las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 21.2°C. Durante la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de lluvia seguirá siendo nula. Se recomienda disfrutar del clima nocturno y realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones serán estables. Sin embargo, es importante utilizar ropa abrigada debido a la baja temperatura. La presión atmosférica en la región será constante, lo que añadirá un toque fresco al ambiente nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 26 de abril de 2026

Nuestra jornada inicia con la salida del sol a las 08:03 y terminará con el ocaso a las 18:40. Las condiciones parecen ideales para observar un hermoso atardecer entre las nubes del horizonte de Salta.