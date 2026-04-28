Campos rojos en Salta: el fenómeno otoñal que transforma los Valles Calchaquíes. Foto: CILSE

Llega el otoño y los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta se tiñen de colorado. La cosecha de pimientos transforma chacras y caminos en una alfombra roja que va desde Payogasta a Angastaco. La causa de este fenómeno se explica gracias al secado natural al sol de los productos alimenticios, que convierte esta época del año en un espectáculo imperdible.

El recorrido comienza en el Valle de Lerma y la Quebrada del Escoipe, con la Cuesta del Obispo como transición hacia la altura. Tras cruzar el Parque Nacional Los Cardones, el paisaje se vuelve árido y abierto: allí aparecen los primeros campos con pimientos extendidos sobre mallas, recortados contra montañas y pircas.

El cultivo del pimiento está presente en localidades como La Poma, Cachi, Seclantás, Molinos, San Carlos, Animaná y Angatasco, además de sus parajes rurales. En esta zona, el producto cuenta con una denominación de origen, un sello que protege métodos y calidad vinculados al clima seco, la altura y las prácticas ancestrales.

El recorrido comienza en el Valle de Lerma y la Quebrada del Escoipe, con la Cuesta del Obispo como transición hacia la altura. Foto: CILSE

La cosecha es completamente manual y se concentra en otoño, cuando el fruto alcanza un rojo intenso. Tras levantarlos de la planta, los pimientos se disponen sobre estructuras elevadas del suelo para secarse durante unos 15 días. El proceso se repite hasta tres veces por temporada, de acuerdo al grado de madurez de cada tanda.

En Payogasta, el pueblo celebra cada julio la Fiesta del Pimiento, con música, comidas típicas y encuentros que reflejan el peso social de la actividad. Cooperativas locales concentran buena parte del proceso, desde el cultivo hasta la molienda y comercialización del pimentón dulce y el ahumado.

Más al norte, Cachi sostiene una de las tradiciones productivas más extendidas del valle. Allí el calendario arranca en agosto con los almácigos y culmina en otoño con el secado. La altura, que supera los 3.200 metros sobre el nivel del mar, y las lluvias escasas favorecen un pimiento de picor leve, aroma suave y color intenso. El mayor enemigo de los productores son las heladas tempranas que pueden llegar a arruinar la cosecha.

El cultivo del pimiento está presente en localidades como La Poma, Cachi, Seclantás, Molinos, San Carlos, Animaná y Angatasco. Foto: CILSE

En Molinos y Angastaco, las fincas se alinean cerca del río Calchaquí y la ruta 40, donde predominan pequeños productores familiares. La variedad más utilizada es la larga, conocida como "trompa de elefante", elegida por su rendimiento y facilidad de secado, aunque también se cultiva el “bolita salteño”.

El paso final es la molienda, una etapa que no todos realizan. En zonas como Pucará o San Carlos, los molinos trabajan por encargo y emplean mano de obra local, mayormente femenina, para limpiar, desgranar y triturar el pimiento ya seco, dando como resultado un producto puro y de color rojizo.

El pimentón del Valle Calchaquí es un ingrediente central de platos regionales como la humita, los tamales, el locro o el picante de panza. Durante el recorrido otoñal, se consigue directamente en almacenes y ferias de pueblos como Seclantás, Molinos, San Carlos o Angastaco, ideal para llevar un pedazo del paisaje andino en forma de sabor.

El color rojizo que tiñe los campos: cuál es la clave detrás de los pimentos del Valle Calchaquí

El pimentón del Valle Calchaquí no sólo llama la atención por su origen artesanal y paisaje de producción. También se destaca a nivel técnico por su color excepcional. De acuerdo con informes del INTA y de organismos que participan en la certificación oficial, el pimentón alcanza en promedio 258 grados ASTA (American Spice Trade Association), el índice que mide la intensidad del color en especias molidas.

El valor duplica el mínimo exigido para la exportación, que ronda los 100 ASTA, y lo coloca en un rango considerado premium dentro del mercado internacional de especias. La explicación está en una combinación poco frecuente: muchas horas al sol, baja humedad en el ambiente, gran amplitud térmica, y la clave: secado completamente natural, sin hornos ni fuentes artificiales de calor.

Según los técnicos que participaron del proceso de Denominación de Origen, esta intensidad cromática no solo mejora la apariencia de los platos, sino que también permite usar menor cantidad de producto para lograr color y sabor, un rasgo que distingue al pimentón calchaquí frente a producciones industriales de otras regiones.