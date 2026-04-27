Para este lunes 27 de abril de 2026, el clima en Salta se presentará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que podrían alcanzar un mínimo de 3.4°C. Durante las primeras horas del día, el clima será agradable con algunas nubes dispersas. Se espera que los vientos soplen del oeste a una velocidad promedio de 2 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, se mantendrá un clima parcialmente nuboso y se prevé que la temperatura máxima alcanzará los 21.2°C, brindando un ambiente cálido. Los vientos serán algo más intensos, alcanzando hasta 3 km/h en ráfagas. Para la noche, las condiciones no variarán demasiado, con cielos que continuarán cubiertos de nubes y una temperatura que descenderá ligeramente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles medios, favoreciendo la sensación de un día típico de otoño en Salta. No se prevé precipitación en el día, haciendo propicia la jornada para actividades al aire libre.