Fiesta del Guiso Campero. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

La ciudad de Capitán Sarmiento se prepara para vivir una jornada especial con la primera edición de la Fiesta del Guiso Campero, una propuesta gastronómica y cultural con entrada libre y gratuita que promete convocar a vecinos y visitantes.

Con una fuerte identidad tradicional, el evento invita a disfrutar de los sabores típicos de olla como locro, carbonada y distintos guisos, en un ambiente pensado para compartir en familia o con amigos.

Cuándo y dónde se realizará la primera Fiesta del Guiso Campero

El evento se desarrollará el próximo jueves 1° de mayo desde las 10:00 horas en el predio de los galpones ferroviarios, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de platos tradicionales como guisos, locros, carbonadas y otras comidas de olla.

Fiesta del Guiso Campero. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

La organización está a cargo del Rotary Club de Capitán Sarmiento, con el acompañamiento de la Municipalidad local, que impulsa esta iniciativa para promover la identidad regional y el encuentro comunitario.

Quienes deseen asegurarse una porción de los platos principales pueden realizar compras anticipadas comunicándose al 1159058987.

Escapada de un día: elección del Maestro Guisero y otras actividades que ofrecerá este evento bonaerense

Además de realizarse la elección del “Maestro Guisero”, uno de los momentos más esperados de la jornada, la fiesta también contará con la participación de manualistas, emprendimientos locales y espectáculos musicales en vivo, generando un espacio ideal para compartir en familia o con amigos durante el feriado por el Día del Trabajador.

Con entrada libre y una propuesta que combina tradición, sabores y entretenimiento, la Fiesta del Guiso Campero promete convertirse en un nuevo clásico de la región.

Guiso, comida. Foto: Freepik.

Cómo llegar a la Fiesta del Guiso Campero desde CABA: rutas y tiempo estimado de viaje

En auto (la opción más directa):

Distancia : unos 150 km aprox.

Tiempo: entre 1 h 40 min y 2 h, según el tránsito

Ruta recomendada:

Salís de CABA hacia el oeste.

Tomás la Ruta Nacional 8 (RN 8).

Seguís todo derecho por la RN 8 hasta llegar a Capitán Sarmiento.

Es un camino bastante directo y en buen estado, típico de autopista/ruta nacional.

En micro (transporte público):