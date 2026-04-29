Termas del Guaychú. Foto: termasdelguaychu.ar

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, crecen las ganas de hacer una escapada y recorrer destinos cercanos que invitan a descansar. El viernes 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador, se presenta como una oportunidad perfecta para impulsar el turismo interno y desconectarse sin alejarse demasiado de Buenos Aires.

En este contexto, las termas se posicionan como una de las opciones preferidas, especialmente entre los jubilados, por su combinación de relax y beneficios para la salud. Ubicada a solo 8 kilómetros de la ciudad, las Termas del Guaychú invitan a disfrutar de un entorno natural único donde el descanso y el bienestar son protagonistas.

Termas del Guaychú. Foto: termasdelguaychu.ar

Por qué estas termas son el plan perfecto para los jubilados

Las aguas termales del Guaychú, de tipo bicarbonatadas sódicas, son una excelente opción para quienes buscan bienestar y descanso, especialmente los jubilados. Sus propiedades terapéuticas ayudan a aliviar el estrés, mejorar la circulación y reducir molestias musculares y articulares, brindando una sensación de relajación profunda desde el primer contacto con el agua.

Además de sus beneficios para la salud, el complejo termal ofrece un entorno pensado para disfrutar sin apuros. Cuenta con amplias piscinas de aguas cálidas —que rondan los 39 °C—, servicios modernos y cómodos, y espacios verdes ideales para relajarse al aire libre. Todo está preparado para pasar una jornada tranquila, ya sea en familia, con amigos o simplemente dedicando tiempo al descanso personal.

Termas del Guaychú. Foto: termasdelguaychu.ar

Cuánto cuestan las entradas a las Termas del Guaychú y qué descuento tienen para jubilados

Entradas generales

Vigente del 01/02/2026 al 30/06/2026:

Entrada general: $20.000

Jubilados: $16.000

Niños de 3 a 10 años: $ 16.000

Niños menores de 3 años: no pagan

Vigente del 01/07/2026 al 31/07/2026:

Entrada general: $ 22.000

Jubilados: $ 18.000

Niños de 3 a 10 años: $ 18.000

Niños menores de 3 años: no pagan

Termas del Guaychú. Foto: termasdelguaychu.ar

Entradas para residentes

Vigente del 01/02/2026 al 30/06/2026:

Entrada general: $ 10.000

Jubilados: $ 10.000

Niños de 3 a 10 años: $ 8.000

Niños menores de 3 años: no pagan

Vigente del 01/07/2026 al 31/07/2026:

Entrada general: $ 11.000

Jubilados: $ 11.000

Niños de 3 a 10 años: $ 9.000

Niños menores de 3 años: no pagan

Un oasis de tranquilidad: así es el entorno rodeado de naturaleza en Guaychú

A tan solo 8 kilómetros de la ciudad, las Termas del Guaychú se presentan como un refugio ideal para quienes buscan desconectar de la rutina y sumergirse en un entorno natural donde el descanso y el bienestar marcan el ritmo de la experiencia.

El complejo ofrece una propuesta integral que combina piletas cubiertas y al aire libre, espacios de hidromasaje, servicios de spa y opciones de alojamiento. Además, cuenta con restaurante y amplias áreas recreativas pensadas para todas las edades. Rodeado de verde, el predio también invita a recorrer senderos, disfrutar de parrillas al aire libre o acampar para vivir una estadía más conectada con la naturaleza.

Ubicado a pocos minutos de Gualeguaychú, este destino se destaca como una de las opciones más completas de la región, ideal para relajarse, renovar energías y disfrutar de un plan distinto en cualquier época del año.

Dónde queda y cómo llegar a las Termas del Guaychú desde CABA

Las Termas del Guaychú están en la provincia de Entre Ríos, a pocos kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú.

Se ubican sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 63, aproximadamente a 8 o 9 km del centro de Gualeguaychú y a unos 220 km de la Ciudad de Buenos Aires.

En auto:

Es la forma más directa. El viaje dura entre 2 horas y media y 3 horas.

Salir de Buenos Aires por la Autopista Buenos Aires - La Plata.

Continuar por la Ruta Nacional 14 (Autovía del Mercosur).

Manejar hasta el km 63.

Tomar la colectora señalizada hacia el complejo termal.

El camino es prácticamente todo por autopista o autovía.

En micro: