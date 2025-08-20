Historia y buena gastronomía en un solo lugar: el destino ideal para disfrutar de paisajes únicos a solo 3 horas de la Ciudad

Muy cerca de Rosario y cargada de símbolos patrios, es una opción ideal para combinar naturaleza y urbanismo con buena gastronomía.

Costanera de San Lorenzo, Santa Fe. Foto: NA

Si estás pensando en tomarte un momento para descansar y conocer destinos con valor histórico, San Lorenzo es, sin dudas, uno de los lugares más simbólicos para visitar.

Esta ciudad fue escenario del único combate en suelo argentino encabezado por San Martín y conserva en pie el emblemático Convento San Carlos Borromeo, testigo directo de aquel enfrentamiento. El complejo ofrece visitas guiadas y actividades especiales para toda la familia.

¿Cuántos kilómetros separan al Obelisco de San Lorenzo?

San Lorenzo se ubica a 320 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar, en auto, se debe manejar unas 3 horas y media por la Ruta Nacional 9, lo que lo convierte en una escapada perfecta desde Buenos Aires para cualquier momento.

Además, es parte del corredor turístico del Gran Rosario, lo que multiplica las opciones para el viajero. A solo 25 kilómetros, Rosario ofrece atractivos imperdibles como:

Monumento Nacional a la Bandera.

Parque de la Independencia.

Mercado del Patio.

Paseo del Siglo.

Paseos por la costanera que invita a caminar junto al Paraná.

Paseos en lancha.

Parques y plazas para disfrutar del aire libre.

Bares y restaurantes con platos de pescados de río y cervezas artesanales.

En San Lorenzo, además del Convento y el Complejo Museológico, se pueden recorrer espacios como:

Campo de la Gloria.

Pórtico del Combate.

Caminatas por la costanera local, Miradores al río con bares y restaurantes.

El conjunto es una experiencia que mezcla naturaleza, historia y sabores típicos.

Para quienes buscan escapadas desde Buenos Aires con contenido cultural, San Lorenzo es una oportunidad única para conocer más sobre la figura de San Martín, disfrutar de un fin de semana con actividades gratuitas y, de paso, explorar la cercana Rosario con sus propuestas urbanas.