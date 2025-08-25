Visa en peligro: Estados Unidos impondrá restricciones a quienes tengan pasaportes en estas condiciones

Las autoridades estadounidenses anunciaron nuevas medidas que afectarán a todos los viajeros que pasen por sus aeropuertos. Bajo las normativas implementadas durante la administración de Trump, ahora será obligatorio que los pasaportes y documentos de identidad cumplan estrictamente con ciertos requisitos. La medida no solo alcanza a los visitantes internacionales, sino también a los ciudadanos estadounidenses que deseen salir del país.

Tener el pasaporte vigente se vuelve más importante que nunca. Este documento no solo contiene datos personales, sino que también es la llave que permite ingresar y salir de otros países. Por eso, las autoridades de Estados Unidos aplican controles rigurosos y pueden retener temporalmente a cualquier persona que intente abordar un avión con un pasaporte vencido o en mal estado, haciéndole algunas preguntas antes de permitirle continuar su viaje.

Quiénes no pueden renovar su pasaporte automáticamente

Dentro de estas nuevas normas, existen ciertas situaciones en las que los ciudadanos estadounidenses no pueden renovar su pasaporte de manera tradicional y deben tramitar uno nuevo desde cero. Esto incluye los siguientes casos:

Cuando el pasaporte fue emitido mientras la persona tenía menos de 16 años.

Cuando el pasaporte tiene más de 15 años de antigüedad.

Si el documento está dañado, se perdió o fue robado.

Si el pasaporte no refleja el nombre legal actual y el titular no cuenta con documentos que prueben el cambio de nombre.

El Departamento de Estado señala que los pasaportes se pueden renovar por correo postal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Además, existe la posibilidad de realizar la renovación en línea, una opción práctica que facilita el proceso para quienes cumplen con las condiciones necesarias.

Estas medidas buscan garantizar que todos los pasajeros cumplan con los estándares internacionales de seguridad y documentación, evitando inconvenientes en los aeropuertos y asegurando que solo quienes cuenten con documentos válidos puedan entrar o salir del país. Mantener el pasaporte al día ya no es solo una recomendación: se ha convertido en un requisito imprescindible para cualquier viajero frecuente.