Mayordomo las 24 horas, mucho glamour y una gastronomía increíble: cómo es el tren más lujoso del mundo

Con suites exclusivas y diversas actividades a bordo del tren, recorrer Europa rodeado de un confort pocas veces visto, es posible.

El tren más lujoso del mundo. Foto: Venice Simplon-Orient-Express

Un viaje en el que todo está diseñado para brindar máximo confort, atención impecable y la posibilidad de admirar paisajes icónicos mientras se vive un lujo incomparable no es solo una fantasía: se hace realidad a bordo del Venice Simplon-Orient-Express (VSOE), reconocido como uno de los trenes más emblemáticos y exclusivos del mundo.

El VSOE conecta algunas de las ciudades más emblemáticas de Europa, ofreciendo rutas que atraviesan países como Italia, Francia, Suiza y el Reino Unido. En la página oficial del tren se pueden encontrar todos y cada uno de los viajes que ofrece.

El tren más lujoso del mundo. Foto: Venice Simplon-Orient-Express

Sus pasajeros viajan en coches restaurados de los años 20 y 30, decorados con maderas nobles y lujosos acabados art déco. Cada suite o camarote está diseñado para combinar elegancia y comodidad, mientras que el servicio de mayordomo disponible las 24 horas garantiza atención personalizada.

Además, sus vagones restaurante ofrecen menús gourmet inspirados en la gastronomía local, acompañados de una selección de vinos cuidadosamente elegidos, convirtiendo cada viaje en una experiencia única que deleita tanto el paladar como el alma.

Gastronomía de primer nivel en el tren más lujoso del mundo. Foto: Venice Simplon-Orient-Express

El Venice Simplon-Orient-Express no solo deslumbra por su lujo y su historia, sino también por sus pequeños detalles de exclusividad, como la vajilla y cristalería diseñadas especialmente para el tren, la iluminación ambiental que cambia según la hora del día y la posibilidad de vivir experiencias temáticas a bordo, como cenas de gala o viajes con música en vivo inspirada en los años 20. Incluso algunos itinerarios incluyen paseos privados en ciudades históricas o visitas a talleres de artesanía local, ofreciendo a los pasajeros una conexión única con la cultura de cada lugar que atraviesan.

Los vagones del tren más lujoso del mundo

Los vagones del tren cuentan con suites lujosas que están equipadas con baños privados, artículos de tocador, ropa de estar elegante, fotografías y regalos a medida, así como también servicio de mayordomo las 24 horas. Además, las habitaciones incluyen un salón de té secreto con chimenea.

Suites de lujo a bordo del tren europeo. Foto: Venice Simplon-Orient-Express

Es por eso que, a lo largo de la historia, el Venice Simplon-Orient-Express fue anfitrión de fiestas famosas e invitados intrigantes como embajadores, espías, miembros de la realeza y más. Incluso, durante la noche, los invitados se visten con traje y vestidos elegantes para la ocasión. En el día, el código de vestimenta es casual elegante.

Un elemento que distingue al Venice Simplon-Orient-Express es su emblemático vagón bar 3674, famoso por su ambiente íntimo y sofisticado. Restaurado cuidadosamente para conservar su estilo art déco original, este vagón ofrece un espacio donde los pasajeros pueden relajarse mientras disfrutan de cócteles clásicos y bebidas premium. Sus ventanales panorámicos permiten contemplar los paisajes europeos en movimiento, y la iluminación cálida junto con la música en vivo crean un ambiente único, evocando el glamour de la era dorada de los viajes en tren.

El tren más lujoso del mundo. Foto: Venice Simplon-Orient-Express

Otros 5 trenes lujosos alrededor del mundo

1. Rovos Rail: recorrer los pintorescos paisajes de la sabana africana y las impresionantes Cataratas Victoria, es posible gracias a este maravilloso tren. Su diseño interior namib-germano es una moderna reminiscencia de los viajes de épocas pasadas. Entre las paradas que pueden realizarse a bordo se encuentran: las Cataratas Victoria, Big Hole de Kimberley, Serenje… viviendo una auténtica aventura como si se tratara de un explorador más de la sabana.

2. Transcantábrico: como su propio nombre indica, permite conocer desde una óptica diferente, toda la costa norte de España. Su ruta es totalmente exclusiva y descubre la esencia del Norte desde San Sebastián a Santiago de Compostela. A bordo de El Transcantábrico se siente la nostalgia de viajar en los elegantes ferrocarriles propios de principios del siglo XX.

3. Tren Al Ándalus: fue concebido desde sus orígenes como un tren lleno de elegancia y confort. Sus magníficos coches evocan a la época dorada del foxrot y la Belle Epoque, unas verdaderas joyas ferroviarias complementadas con los últimos avances técnicos que hacen la vida del viajero mucho más cómoda. El tren hace un recorrido por las distintas ciudades que, en su época, formaron parte del flamante Califato de Córdoba y el apogeo del Islam en la Península Ibérica como Sevilla, Córdoba o Granada.

4. Transiberiano: el tren de lujo por excelencia permite revivir el ambiente de la refinada Rusia Zarista solo con poner un pie en el tren, recorriendo las maravillosas ciudades de Moscú, San Petersburgo, hasta llegar a Pekín o Vladivostok, dependiendo del recorrido que se escoja, ya que existen distintas variantes.

5. Blue Train: en África también existe la posibilidad de embarcarse en el magnífico y recién remodelado Blue Train. Cuenta con un servicio muy atento y personalizado, además de una excelente gastronomía. Este tren transita de Pretoria a Ciudad del Cabo, haciendo un amplio recorrido por tierras africanas (unos 1.600 km).