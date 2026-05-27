Los nuevos vehículos militares que debutarán en la Expo Ejército 2026. Foto: argentina.gob.ar

La Ciudad de Buenos Aires volverá a convertirse en el epicentro de una de las muestras militares más importantes del país con la llegada de la Expo Ejército 2026, que se realizará del 30 de mayo al 2 de junio frente al histórico Edificio Libertador. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá tanques, simuladores, exhibiciones tácticas y vehículos de última generación utilizados por el Ejército Argentino.

Sin embargo, más allá de los clásicos blindados y tanques de guerra, uno de los grandes atractivos de esta edición estará centrado en los nuevos vehículos incorporados al proceso de modernización militar argentino: los VCBR Stryker 8x8 y los camiones tácticos Mercedes-Benz Unimog U4000, dos plataformas que representan un salto tecnológico para las capacidades operativas del Ejército.

Stryker 8x8: cómo son los nuevos blindados del Ejército Argentino y cuáles son sus capacidades

Entre las principales novedades de la exposición aparecerán los VCBR (Vehículos de Combate Blindado a Rueda) Stryker 8x8, una de las incorporaciones más relevantes de los últimos años para el Ejército Argentino. Estas unidades comenzaron a integrarse oficialmente a la fuerza durante 2026 como parte del programa de modernización destinado a crear brigadas medianas con mayor movilidad y despliegue rápido.

El Stryker, desarrollado en Estados Unidos por General Dynamics Land Systems, es un blindado de ocho ruedas diseñado para transportar tropas y operar en escenarios de combate moderno. Su configuración 8x8 le permite desplazarse a alta velocidad tanto en rutas como en terrenos irregulares, ofreciendo una combinación de protección, movilidad y capacidad táctica.

Los VCBR Stryker 8x8 son una de las incorporaciones más relevantes de los últimos años para el Ejército Argentino. Foto: argentina.gob.ar

Entre sus principales características se destacan:

Blindaje reforzado contra armas ligeras y explosivos

Capacidad para transportar hasta nueve soldados completamente equipados

Posibilidad de integrar distintas configuraciones de armamento

Sistemas de comunicación y observación digitalizados

Velocidad superior a los 90 km/h

Los primeros ejercicios operativos realizados por tripulaciones argentinas se llevaron adelante durante los primeros meses de 2026, consolidando el inicio de una nueva doctrina de combate móvil dentro del Ejército.

Unimog U4000: las características del nuevo camión militar todoterreno que incorporó Argentina

Otro de los vehículos que captará la atención del público en la Expo Ejército 2026 será el Mercedes-Benz Unimog U4000, un camión táctico 4x4 preparado para operar en condiciones extremas y pensado tanto para misiones militares como para asistencia en emergencias civiles.

La llegada de estos vehículos forma parte de un ambicioso plan de renovación logística impulsado por el Ministerio de Defensa para reemplazar unidades que llevaban más de medio siglo en servicio. Durante 2026 comenzaron a arribar las primeras tandas de Unimog U4000 al país, marcando el inicio de una histórica modernización del parque automotor militar argentino.

El Mercedes-Benz Unimog U4000, un camión táctico 4x4 preparado para operar en condiciones extremas. Foto: argentina.gob.ar

El modelo U4000 es reconocido internacionalmente por su capacidad para desplazarse en terrenos complejos, incluso en barro, nieve, caminos destruidos o zonas montañosas. Sus principales características incluyen:

Adaptación para transporte de tropas, logística y rescate

Capacidad de vadeo y circulación en condiciones adversas

Gran despeje del suelo para superar obstáculos extremos

Motor diésel de alta resistencia y bajo mantenimiento

Tracción integral permanente 4x4

Además de su función militar, estos vehículos también pueden utilizarse en catástrofes naturales, inundaciones y operaciones humanitarias, gracias a su enorme versatilidad.

Expo Ejército 2026: los vehículos militares y tecnologías que podrá ver el público en Buenos Aires

La Expo Ejército 2026 volverá a ofrecer al público la posibilidad de ingresar a distintos vehículos militares, conocer sistemas de combate y observar de cerca equipamiento utilizado por las fuerzas armadas argentinas. La muestra también incluirá simuladores interactivos, exhibiciones estáticas, demostraciones especiales y actividades recreativas para toda la familia.

Con la presencia de los nuevos Stryker 8x8 y los Unimog U4000, la nueva edición 2026 tendrá además un fuerte componente tecnológico y estratégico, mostrando cómo el Ejército Argentino busca actualizar sus capacidades operativas en un contexto de transformación militar y modernización logística.

La llegada de estos vehículos forma parte de un plan de renovación logística impulsado por el Ministerio de Defensa. Foto: argentina.gob.ar

Dónde queda la Expo Ejército 2026 y cómo llegar

La exposición se desarrollará frente al Edificio Libertador, sobre Avenida Paseo Colón 150, en pleno centro porteño. Gracias a su ubicación, quienes asistan también podrán aprovechar para recorrer algunos de los lugares turísticos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, como Plaza de Mayo, el Casco Histórico y la zona gastronómica de Puerto Madero.

El acceso es sencillo mediante múltiples líneas de colectivo, subte y servicios de transporte público que conectan con el microcentro porteño. A continuación, los colectivos que te dejan cerca del Edificio Libertador, partiendo desde el Obelisco: