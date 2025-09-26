Una joya escondida de Córdoba: el pueblo ideal para desconectar de la rutina y hacer turismo aventura rodeado de paisajes

Un paraíso natural escondido en el Valle de Calamuchita, rodeado de sierras, ríos y senderos. Un destino perfecto para descansar o vivir experiencias al aire libre, lejos del turismo masivo.

San Miguel de los Ríos en Córdoba. Foto: Instagram/@campingsanmigueldelosrios

Córdoba se caracteriza por sus paisajes serranos, sus ríos de agua cristalina y sus valles extensos. Pero más allá de los destinos tradicionales, existen lugares poco explorados que ofrecen experiencias auténticas y cercanas a la naturaleza

Ubicado en el corazón de las sierras cordobesas, San Miguel de los Ríos es uno de esos destinos que sorprenden por su belleza natural y su tranquilidad. Ideal tanto para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano como para los amantes del turismo aventura, este pequeño pueblo se consolida como una joya escondida dentro del mapa turístico de la provincia de Córdoba.

San Miguel de los Ríos conserva su esencia rural, su arquitectura simple y su entorno natural intacto, convirtiéndose en un lugar perfecto para escapadas de fin de semana o vacaciones diferentes.

Dónde queda San Miguel de los Ríos

San Miguel de los Ríos se encuentra en el Valle de Calamuchita, al sur de la provincia de Córdoba, rodeado de montañas bajas, arroyos y caminos rurales. Su ubicación estratégica permite a los viajeros combinar visitas a otras localidades turísticas cercanas, como Villa General Belgrano o La Cumbrecita, sin alejarse de los paisajes naturales.

A orillas del arroyo San Miguel, el pueblo ofrece un entorno sereno, ideal para caminar, respirar aire puro y dejarse llevar por la tranquilidad del lugar.

Qué hacer en San Miguel de los Ríos, en Córdoba

Para los fanáticos de la aventura, este rincón serrano tiene mucho para ofrecer. Trekking, mountain bike, kayak y cabalgatas son algunas de las actividades más populares. Los senderos naturales conducen a cascadas escondidas, miradores panorámicos y bosques nativos, ideales para la observación de flora y fauna.

El kayak en los arroyos es una excelente manera de explorar el paisaje desde otra perspectiva, especialmente en verano, cuando el clima invita a sumergirse en las aguas frescas. Las cabalgatas guiadas también son una experiencia recomendada para conocer la vida rural y conectarse con las tradiciones locales.

Se pueden hacer muchas actividades al aire libre en San Miguel de los Ríos. Foto: Unsplash.

Además de sus atractivos naturales, San Miguel de los Ríos invita a disfrutar de la gastronomía regional. Los visitantes pueden saborear empanadas de campo, locro, asados criollos y dulces caseros, elaborados con ingredientes locales. Las pulperías y pequeños restaurantes del pueblo conservan el estilo rústico y cálido de la zona, ofreciendo una experiencia culinaria que completa la propuesta turística.

Cómo llegar a San Miguel de los Ríos

La mejor forma de llegar es en auto particular, tomando la Ruta Provincial 5 desde la ciudad de Córdoba o desde Villa Carlos Paz. El trayecto dura unas dos horas y regala vistas panorámicas de sierras, valles y ríos a lo largo del camino.

También se puede acceder mediante transporte público, aunque con menor frecuencia, por lo que se recomienda planificar con anticipación. Para quienes llegan desde otras provincias, lo más conveniente es volar hasta Córdoba capital y alquilar un vehículo, lo que permite mayor flexibilidad para recorrer el valle y descubrir todos sus rincones.