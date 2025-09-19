Una opción económica: cuánto cuesta viajar a Córdoba en tren en septiembre y octubre 2025

El servicio que une Retiro con Villa María ya tiene precios, recorridos y horarios para septiembre y octubre. Es una alternativa económica para viajar al interior del país.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

El tren de larga distancia es un medio muy elegido por miles de argentinos para recorrer el país. Uno de los destinos que más turistas atrae es Córdoba, que tiene un servicio que comienza en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta provincia tiene un gran abanico de sitios para visitar y muchos de ellos tienen una parada en el recorrido que hace el servicio de larga distancia.

Desde Trenes Argentinos ya informaron los recorridos, horarios y precios para los servicios de larga de distancia para el mes de octubre. Se trata de una época clave, ya que la temperatura comienza a elevarse y se disfrutan de las primeras semanas de primavera, un periodo elegido por miles de personas para recorrer el país.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Trenes de larga distancia a Córdoba

En este caso, el recorrido que une la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba tiene su comienzo en la terminal de Retiro, sitio que sirve de partida para la línea Mitre, línea Belgrano y línea San Martín, además del subte C y E que pasa por allí. Otro punto de conexión fundamental es la terminal de ómnibus, que está a pocos metros de la estación de tren.

Horarios y recorridos del tren a Córdoba

Para septiembre 2025, este tren de larga distancia tiene dos servicios semanales. Sale desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45, mientras que desde Córdoba retorna los martes a las 17 y los viernes a las 21:13.

El recorrido completo del tren que une Buenos Aires y Córdoba. Foto: Trenes Argentinos

El servicio se detiene en 15 estaciones del recorrido. Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Correa, Cañada de Gómez y Armstrong forman el camino, hasta llegar a la provincia de Córdoba. Allí, las últimas cuatro paradas son Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María.

Precios del tren de larga distancia a Córdoba

En cuanto a los precios, los boletos tienen tres categorías distintas. Primera es la más económica, con un costo de $25.000, mientras que le sigue Pullman a $30.000 y finalmente Camarote, que es para dos personas, a $72.400.

El detalle de los precios de los trenes de larga distancia a Córdoba. Foto: Trenes Argentinos

Claro que el recorrido total tiene un largo camino. En total, para hacer desde Retiro a Villa María, Córdoba, se demora un total de 20 horas, poco más de una hora en comparación al recorrido de regreso desde el interior.