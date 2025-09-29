Vuelve el servicio de tren Alejandro Korn-Chascomús: las mejores actividades para aprovechar la escapada a menos de $1.500

La Línea Roca anunció el regreso del servicio que conecta Alejandro Korn con Chascomús, una opción ideal para quienes buscan una escapada cercana a la Ciudad de Buenos Aires.

Chascomús es uno de los pueblitos más lindos de Buenos Aires. Foto: Google

Luego de que Trenes Argentinos confirmara de manera oficial el regreso del servicio ferroviario que une Alejandro Korn con Chascomús, la ciudad vuelve a posicionarse como un destino accesible para quienes desean disfrutar de una escapada de fin de semana.

El valor del pasaje varía según el destino. Actualmente, el boleto mínimo desde Alejandro Korn hasta Chascomús tiene un costo de $1.120,00.

Qué hacer en Chascomús para aprovechar la escapada

Con su laguna como principal atractivo y una variada oferta gastronómica y cultural, la propuesta combina naturaleza, historia y tranquilidad a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Los destinos con lagunas se vuelven una opción muy elegida. Foto Instagram @igbuenosaires

Además de las actividades relacionadas con la pesca y los deportes náuticos —ya que la laguna, pilar del desarrollo de la ciudad, constituye su principal recurso natural—, Chascomús ofrece experiencias únicas como cabalgatas y jornadas de campo, que se convirtieron en imperdibles para los visitantes.

Uno de los puntos emblemáticos de la ciudad es la vieja estación ferroviaria, un espacio que no solo refleja la importancia del tren en el desarrollo de Chascomús, sino que también funciona como un punto de encuentro cultural, donde se realizan actividades y exposiciones relacionadas con la historia local. Su estructura, restaurada cuidadosamente, permite revivir la época dorada del ferrocarril y entender su impacto en la región.

Otro sitio de interés es la Capilla de los Negros, un símbolo de la identidad chascomunense que refleja la historia de las comunidades afrodescendientes en la zona. Visitarla permite conectar con un capítulo particular de la historia local y comprender la diversidad cultural de la ciudad.

La Capilla de los Negros. Foto: CIPDH

No puede faltar una visita al antiguo casco y casa de la estancia, patrimonio arquitectónico que preserva la esencia de la vida rural de antaño. Estos espacios ofrecen una inmersión en la historia de la producción agropecuaria y en la arquitectura típica de las estancias bonaerenses, combinando tradición, cultura y belleza paisajística.

Por último, un recorrido completo por los espacios vinculados a Raúl Alfonsín resulta una experiencia enriquecedora. Este itinerario incluye la casa, el club y otros lugares públicos que fueron parte de su vida y obra. El recorrido no solo es un homenaje a su figura como expresidente, sino también una oportunidad para conocer más sobre la historia política argentina y la conexión de Chascomús con momentos clave del país.

El tren que conecta Alejandro Korn con Chascomús

La Línea Roca habilitó nuevamente este tramo clave con paradas en las estaciones intermedias de Jeppener, Altamirano y Gándara. De esta forma vuelve una opción de transporte público accesible y segura. Cabe mencionar que el servicio funcionará con salida y llegada a Chascomús de lunes a domingos, incluyendo un cronograma especial para los días feriado.

Este restablecimiento significa un avance en la conectividad regional, ofreciendo una alternativa económica y segura al transporte automotor, con beneficios para trabajadores, estudiantes y turistas que se trasladan en el corredor sur de la provincia de Buenos Aires.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Los horarios del servicio permiten organizar viajes de ida y vuelta en el mismo día, lo que brinda la posibilidad de recorrer Chascomús sin necesidad de pasar la noche:

Lunes a viernes

Trenes a Chascomús

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)

Tren 803: 10:08 (A. Korn) – 11:36 (Chascomús)

Tren 805: 14:15 (A. Korn) – 15:43 (Chascomús)

Tren 807: 18:32 (A. Korn) – 20:00 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Tren 802: 07:51 (Chascomús) – 09:40 (A. Korn)

Tren 804: 12:01 (Chascomús) – 13:50 (A. Korn)

Tren 806: 16:15 (Chascomús) – 18:04 (A. Korn)

Tren 808: 20:36 (Chascomús) – 22:25 (A. Korn)

Sábados

Trenes a Chascomús

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)

Tren 803: 10:00 (A. Korn) – 11:28 (Chascomús)

Tren 805: 14:04 (A. Korn) – 15:32 (Chascomús)

Tren 807: 18:04 (A. Korn) – 19:34 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Tren 802: 07:53 (Chascomús) – 09:42 (A. Korn)

Tren 804: 11:57 (Chascomús) – 13:46 (A. Korn)

Tren 806: 15:59 (Chascomús) – 17:48 (A. Korn)

Tren 808: 19:57 (Chascomús) – 21:46 (A. Korn)

En el caso de los domingos y los días feriado, el cronograma varía un poco, constituyéndose de la siguiente forma:

Domingos y feriados

Trenes a Chascomús

Tren 801: 06:07 (A. Korn) – 07:35 (Chascomús)

Tren 803: 10:07 (A. Korn) – 11:35 (Chascomús)

Tren 805: 14:08 (A. Korn) – 15:36 (Chascomús)

Tren 807: 18:08 (A. Korn) – 19:36 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn