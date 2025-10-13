La Guía Michelin, pero del alojamiento: cuáles son los 15 hoteles argentinos destacados por su excelencia

Es un nuevo reconocimiento, que se suma al de gastronomía. Los hoteles fueron distinguidos por ofrecer experiencias únicas de hospitalidad, diseño y servicio.

Llave Michelin. Foto: Guía Michelin.

A 125 años de su creación, la Guía Michelin estableció un nuevo estándar global de excelencia, esta vez hotelera, con la distinción de la Llave Michelin que destaca a los mejores hoteles del mundo. Un total de 2.457 alojamientos recibieron una, dos o tres de estas llaves en la primera selección global, reconociendo estadías realmente excepcionales. Entre ellos, 84 son de Sudamérica y 15 se encuentran en la Argentina.

La selección se realizó entre los más de 7.000 hoteles que figuran en la Guía, resaltando a aquellos que ofrecen las experiencias más excepcionales, la crème de la crème de la hospitalidad mundial que cumplen con los más altos estándares de calidad y servicio. Fueron revelados durante una ceremonia exclusiva en el Musée des Arts Décoratifs de París (Francia), ya se pueden reservar noches en todos ellos a través del sitio web y las aplicaciones móviles de Michelin, que cuenta con servicios de conserjería integrados y beneficios VIP para garantizar una experiencia fluida y memorable.

Entrega en París de las Llaves Michelin. Foto: Guía Michelin.

Estas Llaves destacan las estadías más sobresalientes evaluadas cuidadosamente por sus Inspectores bajo cinco criterios: sentido de pertenencia (conexión con el entorno y cultura local), excelencia en diseño y arquitectura, calidad y coherencia en servicios, confort y mantenimiento, coherencia entre la experiencia y el precio, y singularidad, personalidad y autenticidad. Las llaves reconocen:

Four Seasons Buenos Aires. Foto: Guía Michelin.

Una equivale a una estadía muy especial: destacando una verdadera joya con carácter y personalidad propias, que puede romper moldes, ofrecer algo diferente o simplemente ser uno de los mejores de su categoría. El servicio siempre va más allá y ofrece mucho más que establecimientos de precio similar.

Dos es un alojamiento excepcional , un lugar verdaderamente único y excepcional en todos los sentidos, donde una experiencia memorable está siempre garantizada. Un hotel con carácter, personalidad y encanto, gestionado con orgullo evidente y considerable cuidado. Un diseño o arquitectura llamativos y un auténtico sentido del entorno lo convierten en un lugar excepcional para hospedarse.

El máximo, tres Llaves es sinónimo de extraordinario, donde todo es asombro y satisfacción: lo último en confort, servicio, estilo y elegancia. Es uno de los hoteles más notables y extraordinarios del mundo, un destino para el viaje de su vida. Todos los elementos de una hospitalidad excepcional están presentes para garantizar que cualquier estancia perdure en la memoria y el corazón de los viajeros.

Los mejores de la Argentina

Reflejando la rica diversidad de culturas, paisajes y experiencias de viaje del continente, los inspectores otorgaron Llave Michelin a 84 hoteles de la región, ubicados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Los cinco hoteles con Tres Llaves son el Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, y el Rosewood São Paulo en Brasil; Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi Patagonia en Torres del Paine, Chile; y Las Casitas, A Belmond Hotel, Colca Canyon en Arequipa, Perú.

Por su parte, en nuestro territorio fueron galardonados 15:

Cavas Wine Lodge (Luján de Cuyo, Mendoza). Foto: Guía Michelin.

Dos Llaves para Four Seasons Hotel Buenos Aires (Buenos Aires), EOLO - Patagonia’s Spirit (El Calafate, Santa Cruz), Awasi Iguazú (Iguazú, Misiones), Cavas Wine Lodge (Luján de Cuyo, Mendoza) y Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites (Luján de Cuyo, Mendoza).

Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites (Luján de Cuyo, Mendoza). Foto: Guía Michelin.

Con una Llave: Chozos Resort by AKEN Spirit (Agrelo, Mendoza), Alvear Palace Hotel (Buenos Aires), Hotel del Casco (Buenos Aires), Palacio Duhau Park Hyatt (Buenos Aires), Estancia Cristina (El Calafate, Santa Cruz), Lares de Chacras (Mendoza), House of Jasmines (Salta), Estancia La Bandada (San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires), Casa de Uco (Tunuyán, Mendoza) y The Vines Resort & Spa (Tunuyán, Mendoza).

Cuatro nuevos premios especiales

Reconocen hoteles por logros que trascienden las categorías tradicionales y celebran la excelencia y singularidad en áreas específicas de la hospitalidad.

Atlantis Dubai. Foto: Atlantis

Arquitectura y Diseño reconoce a los hoteles que inspiran viajes inolvidables, elevando la experiencia del huésped a través de una identidad estética distintiva. Este año el galardón fue para Atlantis The Royal en Dubái, Emiratos Árabes Unidos por su monumental diseño geométrico de volúmenes apilados y deconstruidos que redefinió el horizonte de Dubái, con seis torres interconectadas formadas por bloques en terrazas y voladizos, cada uno con sus propios espacios y servicios.

Atlantis Dubai. Foto: Atlantis

El de Bienestar, para aquellos con programas pioneros que nutren cuerpo, mente y espíritu, fue para Bürgenstock Resort Switzerland, un destino histórico y moderno a la vez situado sobre el lago de Lucerna. El resort abarca tres hoteles y amplias instalaciones de spa, incluido su Apine Spa con múltiples piscinas, baños de vapor y programas médicos de bienestar enfocados en la recuperación y la rehabilitación.

El Conexión Local reconoce a los hoteles que ofrecen a sus huéspedes una conexión inmersiva con su entorno, evocando el carácter y el espíritu de su región con auténticas experiencias de la zona, que fue recibido por La Fiermontina Ocean en Larache, Marruecos. El hotel celebra la herencia marroquí y apoya a las aldeas cercanas mediante iniciativas educativas y de empleo, invitando a los huéspedes a compartir comidas e historias con los lugareños. Ubicado en un área natural protegida, el hotel combina casas tradicionales, paisajes de olivos y suites con vista al mar que ofrecen una experiencia inmersiva de la vida rural marroquí.

La Llave Michelin. Foto: Guía Michelin.

Y Apertura del Año reconoce a los alojamientos recién inaugurados que han dejado una huella en el sector durante su primer año. El ganador fue The Burman Hotel en Tallin, Estonia. Instalado en el casco antiguo de la ciudad como elegante boutique de 17 habitaciones cuidadosamente diseñadas, con materiales únicos, colchones artesanales y productos de baño de lujo Amouage. Conectado con el Bombay Club, los huéspedes disfrutan de una excelente gastronomía, spa y entretenimiento, creando una experiencia sofisticada, que es a la vez íntima y vibrante.