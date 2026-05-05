El pueblo para comer los mejores pastelitos Foto: Foto generada con IA

Gómez volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la cocina tradicional bonaerense. El domingo 7 de junio se realizará la cuarta edición de la Fiesta del Pastelito, una celebración que ya se ganó un lugar en el calendario regional por su perfil familiar y su impulso al comercio local.

Cuándo se celebra la cuarta edición de la Fiesta del Pastelito en Gómez

La jornada está prevista para el domingo 7 de junio, con actividades durante todo el día. El evento se desarrollará en la localidad de Gómez, una pequeña comunidad rural del partido de Brandsen, y contará con entrada libre para vecinos y visitantes.

La Fiesta del Pastelito nació como una propuesta para visibilizar a productores y emprendedores de la zona y, con el paso de las ediciones, se transformó en una cita esperada para quienes buscan sabores caseros y planes al aire libre cerca de CABA.

Pastelitos criollos. Foto: Gentileza destinonea.

Paseo gastronómico y productos regionales: qué vas a encontrar en el evento

Uno de los grandes atractivos será el paseo gastronómico, con protagonismo absoluto del pastelito criollo, pero también con una amplia oferta de comidas regionales. Habrá puestos de emprendedores, artesanos, elaboraciones dulces y saladas, y productos locales pensados para llevar.

La propuesta se completa con shows musicales en vivo y actividades culturales que acompañan la recorrida. Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la información para quienes quieran sumarse con stands o propuestas gastronómicas.

Ubicado en un entorno rural y de ritmo tranquilo, Gómez ofrece el marco ideal para una feria a cielo abierto, lejos del ruido urbano y con fuerte identidad comunitaria.

Cómo llegar a Gómez: el pintoresco pueblo a 74 km de CABA

Gómez se encuentra a unos 70 a 75 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso más utilizado es por Ruta Provincial 215, un trayecto simple que demanda aproximadamente una hora y media en auto, según el tránsito.

También está a solo 40 minutos de La Plata, lo que lo convierte en una opción frecuente para escapadas cortas desde la capital bonaerense. Su tamaño reducido y calles calmas permiten recorrerlo sin apuro y disfrutar del paisaje rural.

El pueblo fue fundado oficialmente en 1883, con la llegada del ferrocarril, y conserva construcciones históricas que remiten a su época de mayor actividad, antes del cierre del ramal en la década del 70.

Qué hacer un fin de semana en Brandsen: tradición y ambiente rural

Más allá de la Fiesta del Pastelito, Gómez es una buena puerta de entrada para descubrir la impronta rural de Brandsen. Con poco más de 360 habitantes, el pueblo mantiene una vida comunitaria activa y una fuerte tradición gastronómica.

Entre los clásicos del lugar se destacan restaurantes de campo, parrillas y casas de pastelería artesanal, además de otros eventos convocantes como la Fiesta Provincial del Guiso de Cordero, que atrae visitantes de distintos puntos de la provincia.

Para quienes buscan desconectar, el entorno ofrece fincas, estancias y propuestas de turismo rural, ideales para pasar el día o extender la visita durante el fin de semana. Naturaleza, calma y sabores criollos explican por qué cada año más personas eligen este rincón bonaerense para una escapada corta.