El mirador más impactante de Buenos Aires con vistas al Obelisco y al Teatro Colón:

Desde el piso 23 de Marriott Buenos Aires se tienen las mejores vistas del centro de la ciudad. Foto: Pato Daniele

Ver a Buenos Aires desde las alturas siempre se vuelve una experiencia inolvidable, y más si podemos divisar desde una torre al Obelisco y hasta al mismísimo Teatro Colón. Pero el plus se consigue si a la vista se suma una pileta enorme y hasta la posibilidad de disfrutar de una cena oriental que complete una noche especial.

Esto se debe a la ubicación privilegiada de Marriott Buenos Aires Downtown, un hotel porteño ubicado en Carlos Pellegrini y Lavalle, que consta de dos torres de cara a la 9 de Julio. La más alta de ellas alberga una piscina y es la casa del spa del hotel. Justamente, las instalaciones del Piso 23 ofrecen una experiencia única en la Capital: desde sus ventanales panorámicos y amplia terraza, declarada Mirador de la Ciudad, los huéspedes pueden admirar el horizonte a cielo abierto, tanto de día como de noche, lo que se replica a través del techo de cristal.

Desde el piso 23 de Marriott Buenos Aires se tienen las mejores vistas del centro de la ciudad. Foto: Pato Daniele

Además, quienes vayan a almorzar en el restaurante La Luciérnaga, ubicado en la planta baja, también pueden hacerse una escapada al piso 23 para disfrutar de las vistas por un rato, ya que cierra sus puertas a las 19. Algo es seguro: no se van a arrepentir.

Cuánto cuesta el spa de Marriott con vistas increíbles

El Spa, como oasis de bienestar, ofrece masajes, exfoliaciones corporales y tratamientos faciales diseñados para una renovación completa. También incluye un gimnasio totalmente equipado, la piscina cubierta y el sauna seco.

Desde el piso 23 de Marriott Buenos Aires se ve el centro de la ciudad. Foto: Marriott Buenos Aires

Su oferta de Day Spa, que se ofrece de lunes a viernes (siempre que no sea feriado) desde las 7 de la mañana a las 20, se aclara que es únicamente para personas mayores de 18 años. Los precios arrancan desde los $ 116.000 el Day Spa que incluye acceso a la pileta indoor climatizada, al sauna, vestuario y la provisión de aguas saborizadas, toallas y batas. Hay otras opciones para pasar la jornada aquí.

Desde el piso 23 de Marriott Buenos Aires se ve el centro de la ciudad. Foto: Marriott Buenos Aires

Asimismo, un masaje descontracturante de 30 minutos tiene un valor de $ 105.000 y la Exfoliación Corporal de una hora sale $ 170.000.

Dónde queda el Mirador de la Ciudad con vistas increíbles al corazón porteño

El hotel Marriott Buenos Aires Dowtown, está ubicado en Carlos Pellegrini 551, entre Lavalle y Tucumán. Para quienes busquen reservas o más información, pueden comunicarse al teléfono +54 11 43485000.

Una experiencia oriental con vistas al Obelisco

Los viernes y sábados a las 21, en el mismo Piso 23, funciona el restaurante O-Satori que brinda una experiencia omakase de alta cocina. La propuesta responde a la frase japonesa “lo dejo en tus manos” y se convierte en una excitante realidad pues el comensal tiene que dejarse llevar por la creatividad y la maestría del itamae (maestro sushiman), quien diseña cada menú basándose en los ingredientes más frescos del día, la estacionalidad y la propia inspiración. Sin embargo, nada está librado al azar. Cada corte, cada presentación, cada detalle del servicio está pensado para brindar un viaje sensorial en un ambiente muy exclusivo, sólo para 14 personas.

Desde el piso 23 de Marriott Buenos Aires se ve el centro de la ciudad. Foto: Marriott Buenos Aires

Al llegar, los comensales son recibidos con una bebida y la oportunidad de disfrutar del espacio nocturno alrededor de la pileta y, desde ya, que pueden salir a la terraza para ver una inolvidable postal de una Buenos Aires nocturna. Posteriormente, el bar de sushi ofrece un servicio íntimo y sofisticado que fusiona la antigua tradición culinaria japonesa con un concepto contemporáneo y exclusivo.

El precio de esta experiencia que dura más de dos horas, ya que consta de 11 pasos entre los que se incluye el postre, brinda sabores que juegan con lo agridulce o lo picante, es de $ 100.000 por persona con bebidas sin alcohol libres. Sólo con reserva previa.