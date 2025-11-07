A 100 kilómetros de CABA: el pueblito favorito de Serrat que también cautivó a una estrella de Hollywood por su paz y tranquilidad

Ideal para hacer una escapada y disfrutar de sus tradiciones y su gastronomía.

Cuatro pueblos argentinos fueron elegidos como de los mejores del mundo. Foto: Instagram/@g.e.lewin.pueblos.y.rurales.

Con casas bajas, calles tranquilas y locales gastronómicos que reflejan la cultura del lugar, Abbott se presenta como uno de los pueblos más reconocidos en el turismo rural de nuestro país, donde se podrán apreciar las tradiciones, artículos regionales y su gastronomía. No solo fue elegido por el español Joan Manuel Serrat, sino que también cautivó al actor estadounidense Tommy Lee Jones.

Se encuentra en el partido de Monte a 18 km de la ciudad cabecera San Miguel del Monte y a 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se puede llegar a través de accesos rápidos y directos sin problemas. Sus primeras construcciones fueron en 1871 y se fundó formalmente el 1 de mayo de 1892, pero luego creció con la llegada del ferrocarril.

El pequeño pueblo elegido por Tommy Lee Jones. Foto Instagram @puebleando.arg

El pueblito le debe su nombre al ingeniero Samuel Abbott, quien durante muchos años fue gerente del Ferrocarril del Sud. Si bien es un lugar chico y tiene 600 habitantes, cuenta con una gran oferta gastronómica, clubes de campo para practicar polo o tenis, cabalgatas y muchas otras actividades para los turistas.

Los atractivos turísticos de Abbott

Los lugares más preciados y llenos de historia de Abbott son el Museo del Ferrocarril, que funciona en la vieja y hermosa estación del tren, y la Capilla Santa Margarita de Cortona, que este año celebra su centenario y fue construida con fondos juntados por los vecinos en los terrenos donados por doña Margarita Cunninham de Garrahan.

Abbott, Buenos Aires. Foto Instagram @pulperia_lodejuan

Además, cuenta con un exclusivo clubhouse de estilo inglés del Abbott Lawn Tennis Club fundado en 1920, un lugar donde se encuentran las familias desde entonces. También hay una cancha de pelota paleta con un quincho, donde los vecinos organizan el “tercer tiempo” después de los torneos, y un paseo de artesanos con productos regionales.

Con respecto a la gastronomía, quien visite el lugar debe ir a La Carpintería, donde se sirven los platos más deliciosos de asado, empanadas, picadas con fiambres de la región y vinos. Sin embargo, son muchas las pulperías donde se puede disfrutar de exquisitos menús regionales, como la reconocida Pulpería de Abbott.

Abbott, Buenos Aires. Foto Instagram @pulperia_lodejuan

Joan Manuel Serrat y Tommy Lee Jones, cautivados por Abbott

Joan Manuel Serrat llegaba al pueblo de Abbott para descansar después de sus conciertos alrededor del mundo y leer al aire libre en la tranquilidad del campo, por lo que le otorgaron el título de Ciudadano Ilustre. El cantautor español encontró en el lugar un oasis rural de descanso, lectura y escritura, mientas escucha el canto de las aves y buenas comidas.

Por su parte, el actor y cineasta texano Tommy Lee Jones eligió este pintoresco paraje para descansar de sus éxitos en Hollywood. El protagonista de El fugitivo, y ganador de un Premio Oscar por la misma película, ama los caballos, es fanático del polo y suele visitar el rancho de caballos Santa María de Lobos.

Cómo llegar a Abbott desde CABA

Para llegar a Abbott desde la capital se debe tomar las autopistas 25 de Mayo, Ricchieri y Ezeiza – Cañuelas hasta el cruce con la Ruta Nacional N° 3. Por allí se llega hasta el camino de acceso al pueblo. Según el tránsito, se puede tardar poco más de una hora para llegar al oasis de paz.