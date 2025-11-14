Llega la Fiesta de la Tradición 2025 a un pueblito cerca de CABA: entrada gratis, asado criollo y comidas típicas

Fiesta de la Tradición en San Antonio de Areco. Foto: NA.

Cada 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición en conmemoración del nacimiento del poeta, político y periodista argentino José Hernández en 1834, una de las figuras más destacadas de nuestra cultura. En ese contexto, hay un pueblito que le hace honor a este día celebrando la Fiesta Nacional de la Tradición.

Cuándo y dónde es la Fiesta Nacional de la Tradición 2025

El sábado 15 de noviembre arranca uno de los fines de semana más esperados del calendario cultural bonaerense. San Antonio de Areco vuelve a convertirse en el epicentro de la identidad gaucha con la 86ª Fiesta Nacional de la Tradición, un encuentro que combina música, danza, artesanías, destrezas criollas y el desfile más emotivo del año.

El mes de noviembre trae un clima particular a este sitio: parrillas que se encienden, artesanos que afinan detalles, agrupaciones tradicionalistas que preparan sus caballos y visitantes que llegan desde todos los rincones del país. La energía en las calles ya se siente, y todo indica que esta edición volverá a convocar a miles de personas.

Con entrada libre y gratuita, la fiesta tendrá su actividad central en la Plaza Ruiz de Arellano y el Parque Criollo Ricardo Güiraldes, dos escenarios emblemáticos que desde mañana temprano van a estar repletos de propuestas.

Qué se puede hacer en la Fiesta de la Tradición 2025

La celebración es un viaje directo a las raíces del campo pampeano. Durante todo el fin de semana, San Antonio de Areco estará lleno de actividades:

Fogón surero y peñas folklóricas

Destrezas criollas en el Parque Criollo

Baile de campo y grupos de danza tradicional

Desfile de la Tradición, con jinetes, carruajes y agrupaciones gauchas

Feria de artesanías y comidas típicas

Museos, pulperías y estancias abiertas al público

La ciudad invita a recorrer sus calles coloniales, visitar el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes y disfrutar de la gastronomía criolla en bodegones y fondas históricas.

Programa completo de la Fiesta de la Tradición 2025

Sábado 15 de noviembre

Desde las 11 h – Plaza Ruiz de Arellano y Parque Criollo

Apertura oficial de actividades

Feria gastronómica y de artesanos

Peñas y fogón surero desde el mediodía

Destrezas criollas toda la tarde

Baile de campo y presentaciones folklóricas desde las 18 h

Domingo 16 de noviembre

Desde las 10 h – Calles del pueblo y Parque Criollo

Desfile de la Tradición con jinetes, carruajes y agrupaciones gauchas

Almuerzo criollo en el Parque

Exhibiciones ecuestres

Cierre artístico y entrega de reconocimientos

San Antonio de Areco, una escapada ideal cerca de Buenos Aires

A solo 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco es uno de los destinos más pintorescos de la provincia. Casas coloniales, pulperías históricas, calles tranquilas y un entorno rural que preserva su esencia criolla hacen que la experiencia sea distinta a cualquier otra.

El mes de noviembre es el punto más alto de su calendario: al clima primaveral se suman las celebraciones del Día del Pueblo y la Fiesta de la Tradición, lo que convierte este fin de semana en una oportunidad perfecta para hacer una escapada de dos días.

Para quienes buscan historia, folclore, gastronomía y vida de campo, este lugar ofrece un programa completo que combina cultura, música y tradición en un solo lugar.