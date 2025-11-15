Uno de los más buscados: cuánto cuesta y cómo es el pan dulce de Güerrín, la pizzería más icónica de CABA

Un lugar donde los hornos pizzeros nunca se apagan. Y si hablamos de hornos pizzeros, uno solo puede pensar en pizzas irresistibles. Pero, además, hay otra cosa que se destaca: su delicioso pan dulce.

Pan dulce del Güerrín. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Al momento de hablar de pizzerías emblemáticas, Güerrín se lleva todas las miradas. Abre a las 11, pero desde las 10:30 ya hay gente haciendo fila. No es una pizzería más: es la más antigua de la calle Corrientes y la única que supera los 90 años. Noventa y cuatro, para ser exactos.

Pan dulce del Güerrín. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

“En 1932 nació el clásico de la calle Corrientes, y veinte años después dio sus primeros pasos en la pastelería. Desde entonces, sigue al pie de la letra la receta original de sus fundadores. Si hubiera que definirlo en tres palabras, serían: histórico, abundante y tradicional”, destacan en su cuenta de Instagram, junto a una foto que deja claro por qué su pan dulce es tan famoso: lleno de frutas abrillantadas y secas, sin escatimar en nada.

Pan dulce del Güerrín. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Cuánto cuesta el pan dulce del Güerrín

Con 1,2 kilos de pura tradición, el pan dulce de El Güerrín tiene un valor de $31.000. Más que un clásico, es una delicia que busca mantener viva una costumbre porteña que trasciende generaciones. Porque, seamos sinceros, no hay nada más rico que acompañar la sidra con un pan dulce lleno de frutas.

Pan dulce del Güerrín. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Un poco de historia

Güerrin abrió sus puertas en 1932, en plena transformación de la avenida Corrientes, cuatro años antes de que se inaugurara el Obelisco. Mientras el monumento se construía como símbolo de modernidad, la pizzería ya funcionaba a metros de allí, en una zona que todavía conservaba su espíritu de barrio popular.

El edificio donde nació Güerrin había sido un conventillo, y durante sus primeros años los propios trabajadores vivían allí mismo. Esa convivencia diaria le dio al lugar un ambiente familiar y comunitario que aún se percibe entre el ruido de los hornos y el aroma a muzzarella recién salida del fuego.

Güerrín están en Av. Corrientes 1368. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Sus fundadores, los genoveses Arturo Malvezzi y Guido Grondona, eligieron Corrientes cuando todavía era angosta, pero ya vibraba con teatros, cafés y vida nocturna. Cuando la avenida se ensanchó y el Obelisco se convirtió en emblema porteño, Güerrin ya era parte inseparable del paisaje urbano.

Hoy, con más de 90 años de historia, sigue siendo un ícono de la ciudad: un testigo del paso del tiempo, de la transformación de Corrientes y del pulso inagotable de Buenos Aires.