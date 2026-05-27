Llega la Fiesta de la Empanada y las Guitarras a 2 horas de CABA:

Fiesta de la Empanada y las Guitarras. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Este domingo 31 de mayo, Baradero celebrará la gran Fiesta de la Empanada y las Guitarras. A poco más de 2 horas de distancia de la Ciudad de Buenos Aires, este rincón bonaerense se presenta como una escapada para vivir este fin de semana una jornada llena de música, tradición, danza y el sabor irresistible de la mejor gastronomía regional.

El esperado evento tendrá lugar de 12:30 a 17:00 en Casa La Negra -ubicada en la calle Junín al 548- y contará con shows musicales, empanadas y servicio de cantina. Además, desde la organización recomendaron llevar reposera y mate, ya que habrá agua caliente disponible durante toda la jornada.

Cuánto cuesta y cómo conseguir entrada para la Fiesta de la Empanada y las Guitarras en Baradero

Cabe señalar que el ingreso es válido solo con entrada anticipada, la cual tiene un valor de $20.000 e incluye 2 empanadas y un ecovaso con gaseosa.

La organización anunció dos números de teléfono con los cuales se podrán comunicar quienes quieran conseguir el ticket y asistir a esta fiesta única:

Empanadas de Carlitos : 3329 543168

Ensamble de Guitarras: 3329 698886

Fiesta de la Empanada y las Guitarras en Baradero. Foto: Facebook/Fm Tiempo 103.5 - Baradero

Qué artistas tocarán en la Fiesta de la Empanada y las Guitarras

Entre los shows principales en la festividad se destaca la presencia de los siguientes grupos y artistas:

Ensamble de Guitarras “Baradero”

Compañía de Bombos “Renacer”

Ballet “Corazón Argentino”

Johanna Reynoso

Facundo Misenti

Enzo Buscalia

Además, desde la organización indicaron que habrá muchos más artistas invitados, conformando un cronograma ideal para disfrutar durante toda la jornada.

Cómo llegar a Baradero en tren para vivir la Fiesta de la Empanada y las Guitarras

Baradero es una de esas escapadas bonaerenses que combinan historia, río y tranquilidad a muy pocas horas de CABA. Considerado uno de los destinos más atractivos para una salida de fin de semana, se puede llegar en tren desde Retiro sin necesidad de hacer trasbordos.

Para llegar, hay que tomar el servicio de larga distancia Retiro–Rosario de Trenes Argentinos y descender en la estación Baradero, una de las paradas incluidas dentro del recorrido hacia Santa Fe. El trayecto es directo y demanda cerca de 2 horas y 56 minutos, aunque el tiempo puede variar según el día del viaje y el servicio disponible.

Los pasajes pueden comprarse de manera online a través de los canales de Trenes Argentinos o en boleterías habilitadas, con venta abierta para el servicio a Rosario —que es el que pasa por Baradero— hasta el 30 de junio de 2026. Los boletos pullman tienen un valor desde $16.800, mientras que los de la sección primera van desde los $13.000.

Antes de viajar, conviene revisar el cronograma vigente, ya que los horarios pueden modificarse según la fecha, la demanda o la programación operativa.

Cómo llegar a Baradero en auto

Para llegar a Baradero desde la Ciudad de Buenos Aires en auto hay que tomar la Ruta Nacional 9 durante aproximadamente 141 kilómetros, hasta la salida hacia la Ruta Provincial 41, ya en la zona de Baradero. Una vez fuera de la ruta, el trayecto sigue por Avenida San Martín hasta conectar con Laprida, dentro de la ciudad. En total, el viaje demanda entre 2 horas o 2 horas y 40 minutos, dependiendo del tránsito.

Otra opción frecuente es el micro de larga distancia, un viaje que toma entre 2 horas y media y 3 horas y media. Se trata de la opción más directa y con mayor variedad de horarios, mientras que la salida se da de la Terminal de Ómnibus de Retiro.