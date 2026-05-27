Banned en Ramos Mejía celebra el Día de la Hamburguesa con Patty Melt gratis:

Patty melt gratis en Ramos Mejía Foto: Instagram @bannedburger

En el mapa gastronómico de Zona Oeste hay lugares que se vuelven tema de conversación por una receta, una estética o una promo que parece imposible. Esta semana, Ramos Mejía suma un nuevo capítulo a esa tradición: Banned, la hamburguesería de espíritu retro, festeja el Día de la Hamburguesa (28 de mayo) con una acción que ya empezó a circular entre fanáticos de la smash y curiosos del barrio: comprás un combo en el salón y te regalan un Patty Melt edición especial, hasta agotar stock.

La propuesta no es menor por dos razones. Primero, porque el Patty Melt suele aparecer como “especial del día” en pocas cartas. Y segundo, porque Banned no es una cadena: es un proyecto con relato propio, nacido del oficio y la precisión de dos personas que pasan sus días rodeados de protocolos y su trabajo entre aviones.

Dónde queda Banned y qué días abre

Banned funciona en Avellaneda 374, Ramos Mejía (Provincia de Buenos Aires), un punto accesible para quienes se mueven por el centro comercial de la zona. Según la información pública del local, su horario habitual es de miércoles a domingos a partir de las 20 hs.

En redes, Banned aparece descrito como un “burger spot” con onda noventosa, con guiños pop que hacen del salón algo más que una espera entre pedido y pedido.

La promo del 28 de mayo: cómo conseguir el Patty Melt gratis

La mecánica es directa (y por eso promete alto tráfico):

Fecha: 28 de mayo (Día de la Hamburguesa) .

Condición: comprar un combo en el salón (consumo presencial).

Beneficio: Patty Melt edición especial gratis .

Límite: hasta agotar stock (recomendación obvia: ir temprano).

En un contexto donde el Día de la Hamburguesa se transformó en una jornada de promos agresivas y filas en locales, el “regalo” funciona como anzuelo perfecto: simple de explicar, fácil de compartir y tentador de ejecutar.

La promo anunciada en las redes sociales de Banned

Menú y precios: cuánto cuesta comer en Banned

Si vas con la idea de pagar una burger bien hecha y salir con post-satisfacción, estos valores te sirven como guía. En una recomendación que circula en redes, aparecen tres clásicos con sus versiones simple y doble:

Cheeseburguer: $12.500 (simple) / $14.800 (doble)

Cheesebacon: $14.000 (simple) / $17.800 (doble)

California: $13.700 (simple) / $15.600 (doble)

La promo imperdible si sos del Oeste Foto: Instagram @bannedburger

Si tu plan es ir el 28/5 por la promo, lo más eficiente suele ser elegir un combo que ya te guste y “sumarle” el Patty Melt como segunda vuelta (ideal para compartir o para el día en que uno decide no negociar con el hambre).

Qué es un Patty Melt y por qué tiene “historia”

El Patty Melt es una pieza de museo moderno de la comida urbana: en vez del pan clásico de hamburguesa, se arma como sándwich caliente, generalmente con pan tostado, y combina medallón de carne, queso y a menudo cebolla o algún agregado cremoso. Es “comfort food” en estado puro: cruje por fuera, se funde por dentro y tiene esa lógica de bodegón estadounidense que encaja perfecto con la cultura burger actual.

Día de la Hamburguesa este jueves 28 de mayo Foto: Instagram @bannedburger

Que Banned lo elija como regalo no es casual: el Patty Melt funciona como edición limitada natural. No es la burger “de todos los días”; es la que aparece cuando el local quiere contar algo distinto, casi como un guiño para quienes disfrutan de probar variantes con personalidad.

Mauro y Carlos: de la aeronáutica a la plancha

La historia detrás del mostrador suma un detalle que convierte a Banned en nota: sus dueños, Mauro y Carlos, son técnicos aeronáuticos. Trabajan hace muchos años con aviones en la misma aerolínea, un mundo donde la palabra “precisión” no es metáfora sino requisito.

Banned, el local fundado por técnicos aeronáuticos Foto: Instagram @bannedburger

Esa formación se nota en la filosofía del producto: método, tiempos, repetición y control. En gastronomía, como en mantenimiento aeronáutico, el resultado depende de hacer bien lo esencial una y otra vez. Y en una smash burger, “lo esencial” es una trilogía simple: carne, temperatura y costrita. En redes, justamente, se destaca esa carne smash con “costrita” marcada y un pan “suave como nube”, dos señales de identidad que explican por qué el lugar genera recomendaciones.

Guía rápida para ir y aprovechar el 28/5