No es Chascomús ni Lobos: la laguna perfecta para acampar y pescar en familia a solo 90 minutos de CABA

Es un espacio ideal para conocer gente y vivir una aventura al aire libre, desconectarse de la rutina y conectarse con lo simple, el regalo de la naturaleza. Las actividades para hacer en el predio, los servicios y cómo llegar desde Buenos Aires.

Laguna de Navarro, Buenos Aires. Foto: Fotos de Peregrina.

Las lagunas de Chascomús, Junín y Lobos son un clásico para acampar, disfrutar del entorno natural y pescar con amigos o la familia. Sin embargo, muy cerca de la ciudad, existe una opción con características similares.

¿De cuál se trata? La laguna de Navarro, a 50 kilómetros de la Ruta Nacional 5 (Mercedes) y 30 kilómetros de la Ruta Nacional 205 (Lobos), sobre la Ruta provincial 41.

Laguna de Navarro, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

El predio de la laguna abre de lunes a domingos. El costo de ingreso es accesible y, tiene sectores de acampe, como así también lugares para instalarse con una casa rodante o motorhome.

El camping es un espacio ideal para conocer gente y vivir una aventura al aire libre, es un plan perfecto para desconectar de la rutina y conectarse con lo simple, el regalo de la naturaleza.

¿Qué actividades hay para hacer en la laguna de Navarro?

Laguna de Navarro, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Avistaje de aves

Camping

Deportes acuáticos

Pesca

Picnic

Senderismo

¿Qué servicios ofrece el predio de la laguna de Navarro?

Alquiler de botes

Baños

Duchas

Enfermería

Mesas

Parrillas

Proveeduría

Quiosco

Restaurante

¿Cómo llegar a la laguna de Navarro desde Buenos Aires?

El camino más directo para llegar a la laguna de Navarro es tomar Acceso Oeste hasta Luján y, de allí, empalmar con la Ruta provincial 47, muy cerca de la 41 que también forma parte de la geografía vial de la zona.

Localidad de Navarro, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Cerca de la laguna, Las Marianas es uno de los pueblos turísticos del Partido de Navarro, donde existe “el mejor recreo del mundo”. Allí, cada fin de semana, se reúnen familias alrededor de una típica mesa de campo con el clásico asado como plato principal.

Son sus dueños quienes prepararan las delicias que sirven y, por eso, se deben hacer reservas para asistir al banquete al aire libre donde el horizonte se pierde en la inmensidad del campo regalando las mejores vistas.