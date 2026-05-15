Sándwich de milanesa La Monstruosa. Foto: NA.

Las propuestas gastronómicas gigantes siguen ganando terreno y, esta vez, un sánguche de milanesa descomunal se convirtió en una de las atracciones más comentadas. Con un peso de casi 2 kilos y un tamaño que alcanza los 50 centímetros de largo, “La Monstruosa” fue creada para compartir entre varias personas y ya es uno de los platos más pedidos por grupos de amigos y familias.

La preparación sorprende no solo por sus dimensiones, sino también por la cantidad de combinaciones posibles. El sánguche se sirve en pan tipo torpedo y permite elegir diferentes variedades de milanesa, quesos, toppings y guarniciones para personalizarlo al máximo.

Cómo es “La Monstruosa”, el sánguche gigante que alimenta a cuatro personas

El enorme sánguche forma parte de una propuesta especial de La Bodeguita de Pichincha, en Rosario, y se ofrece únicamente los miércoles en cantidades limitadas. La idea nació como una alternativa pensada para compartir y rápidamente ganó popularidad entre quienes buscan porciones abundantes y experiencias gastronómicas distintas.

El tamaño impacta desde el primer vistazo: mide medio metro y puede alcanzar los dos kilos dependiendo de los ingredientes elegidos. Según detallaron desde el local, está diseñado para que puedan comer cómodamente hasta cuatro personas.

Sándwich de milanesa La Monstruosa. Foto: NA.

Qué ingredientes se pueden elegir para el sánguche de milanesa gigante

Uno de los grandes atractivos de esta propuesta es que cada cliente puede armar su propia versión del sándwich. Entre las opciones de milanesa aparecen:

Suprema de pollo

Bola de lomo

Bife de chorizo

Berenjena

A eso se suman distintos tipos de quesos, como:

Muzzarella

Provoleta

Cheddar

Dambo

Además, se pueden agregar toppings y salsas para potenciar el sabor. Algunas de las combinaciones más elegidas incluyen:

Cebolla caramelizada

Tomates confitados

Lechuga criolla

Huevo crispy

Mayonesa casera

Salsa barbecue

Alioli suave

Con qué acompañamientos se sirve

“La Monstruosa” también puede completarse con distintas guarniciones, ideales para convertir el plato en una comida abundante para compartir. Entre las opciones disponibles están:

Papas fritas

Chips de batata

Mix de rúcula con queso

La posibilidad de combinar ingredientes hace que prácticamente no existan dos sánguches iguales y permite adaptar la propuesta a distintos gustos.

Sándwich de milanesa La Monstruosa. Foto: NA.

Cuánto cuesta el sánguche de milanesa gigante y dónde queda el lugar que lo vende

El local también ofrece versiones individuales para quienes prefieren una porción más tradicional. En ese caso, el precio arranca en $13.900.

Por su parte, “La Monstruosa”, pensada para cuatro personas, cuesta $47.900 sin adicionales. El valor puede aumentar dependiendo de los toppings, quesos y acompañamientos elegidos.

Se consigue en La Bodeguita de Pichincha, un local gastronómico de Rosario que se hizo conocido por sus propuestas abundantes y personalizables.

Con el correr de las semanas, “La Monstruosa” se transformó en uno de los platos estrella de los miércoles, especialmente entre grupos que buscan compartir una comida distinta y desafiante por su tamaño.