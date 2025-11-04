El tradicional pueblo de Buenos Aires que cuenta con laguna, pesca, asado y un misterioso castillo abandonado

La calidez de sus habitantes, la deliciosa comida y la tranquilidad de sus calles convierten a este pueblo en una parada obligatoria para los amantes de la buena gastronomía. Conocé qué actividades se pueden hacer y cómo llegar a este destino.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

La provincia de Buenos Aires cuenta con innumerables pueblos pintorescos, ideales para pasar un gran fin de semana en familia, rodeado belleza natural, encanto histórico y tranquilidad.

Entre ellos, se encuentra Chascomús, situado a 126 km del Obelisco. La Laguna de Chascomús es el corazón del pueblo, un gran espejo de agua que invita a realizar diversas actividades acuáticas.

A lo largo de la costa, la Costanera ofrece una impresionante vista, siendo el lugar perfecto para caminar y disfrutar de la brisa sobre el agua. Además, la zona está rodeada de amplios parques y espacios verdes.

Otro de los grandes atractivos de Chascomús es su exquisita gastronomía, con numerosas parrillas típicas argentinas que deleitan a los turistas con asados, empanadas y otras delicias de la cocina local.

Gracias a su cercanía con Buenos Aires, es un destino accesible y perfecto para quienes buscan una rápida escapada, sin perder la oportunidad de vivir una experiencia auténtica en un pueblo lleno de cultura, historia y naturaleza.

La visita al Castillo Abandonado

En las cercanías de la Laguna de Chascomús se encuentra un misterioso atractivo: el Castillo Abandonado, una antigua construcción con una enigmática historia para los amantes de la curiosidad y el misterio.

Si bien no se puede ingresar al castillo debido a su deterioro, su imponente presencia crea un ambiente especial en el entorno. Se recomienda llevar una cámara fotográfica para hacer capturas del lugar.

La pesca en la Laguna de Chascomús

La Laguna de Chascomús es el lugar perfecto para disfrutar de esta actividad. Con una gran variedad de especies de peces como carpas, pejerreyes y tarariras, este es un destino popular entre los pescadores de la región.

¿Cómo llegar a la Laguna de Chascomús?

Para llegar a la Laguna de Chascomús desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podés tomar un ómnibus en la Terminal de Ómnibus de Chascomús. El viaje tiene una duración aproximada de dos horas.

También, podés optar por llegar en auto propio, siguiendo la Ruta Nacional 2 hasta la ciudad de Chascomús. Una vez allí, encontrarás señalizaciones que te guiarán hacia la Laguna y sus diferentes atractivos turísticos.