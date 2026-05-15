El Congreso de la Nación cumple 120 años y lo festeja con visitas guiadas gratuitas:

Visita guiada gratuita al Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

Uno de los edificios más emblemáticos de la República Argentina cumple 120 años desde su inauguración: el Congreso de la Nación Argentina. Y en homenaje abre este viernes 15 al público con recorridos abiertos para conocer el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del mismo.

Las visitas guiadas institucionales serán a las 12:00, 17:00, 18:30 y visitas técnicas a las 11:00 y 16:00, centradas en los procesos de conservación y restauración del edificio. Habrá además una visita cultural a las 15:00 con foco en la historia patrimonial. Todas ellas son gratuitas con inscripción previa en la página oficial del Senado.

Visita guiada gratuita al Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

Cómo serán las visitas guiadas al Congreso de la Nación

Esta iniciativa invita al público a conocer no solo los salones y espacios más representativos del Palacio, sino también su historia constructiva, el valor simbólico de sus materiales y el trabajo cotidiano que lo preserva como parte central de la vida republicana argentina.

Además, las actividades podrán seguirse también a través del canal de YouTube del Senado, que contará con una programación especial y cobertura en vivo de los recorridos y propuestas conmemorativas.

Al respecto, la presidente del Senado, Victoria Villarruel, resaltó la felicidad que siente por poder estar presente en el 120 aniversario de este magnífico edificio e invitó a todos los argentinos a que lo visiten, para no solo conocer más sobre la actividad legislativa, sino también poder apreciar las particularidades y detalles de este monumento histórico.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores. Foto: Noticias Argentinas

Cómo será el recorrido dentro del Congreso

Los visitantes podrán recorrer lugares emblemáticos del Palacio del Congreso. El Salón Azul se organizará siguiendo la disposición original de su mobiliario y se exhibirán imágenes históricas y trabajos de restauración realizados desde 2010. Del mismo modo, en el Salón Eva Perón se recreará fielmente el aspecto que presentaba este espacio en 1962, preservando muebles y detalles originales que permitirán apreciar la identidad histórica del lugar.

En el Recinto de Senadores se expondrán bancas y pupitres originales de 1895, restaurados por el equipo de conservación y restauración del Senado, junto con diversos elementos que muestran cómo trabajaban los legisladores en otras épocas.

En el Salón Illia se recreará el estudio del arquitecto Víctor Meano, con el tablero y los planos que guiaron la construcción del Palacio Legislativo desde 1896. Allí también se homenajeará a los creadores y artistas que participaron del proyecto como Lola Mora, Víctor de Pol, Garibaldi Affani, Antonio y Salvador Raus, Gabriel Simonnet Dubois y la empresa Azaretto Hermanos.

Visita guiada gratuita al Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

En el Atrio del Palacio se presentarán piezas originales restauradas, materiales históricos y herramientas halladas en los talleres del Palacio, junto con un reconocimiento especial a Lola Mora, la única artista mujer que participó en la ornamentación original del edificio. También se mostrarán las tareas permanentes de conservación y restauración que permiten preservar este Monumento Histórico Nacional.

Las visitas para conocer el Palacio incluirán también espacios que habitualmente no están abiertos al público, como la sala de control de Senado TV, la oficina de la Dirección General de Taquígrafos y la Sala Oficial de la Biblioteca.

Asimismo, se presentará en vivo la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, bajo la dirección del maestro Sebastiano De Filippi, que estará a cargo de musicalizar la jornada de festejos y ofrecerá un variado repertorio de piezas clásicas y populares durante los recorridos de la tarde.