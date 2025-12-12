Un aeropuerto clave para el turismo argentino se renueva por completo: los cambios que trae su transformación

La terminal inicia una renovación integral que ampliará su capacidad, mejorará la experiencia de los pasajeros y sumará servicios para acompañar el crecimiento del turismo y la conectividad aérea.

Un aeropuerto clave para el turismo argentino se renueva por completo. Foto: Aeropuertos 2000.

El aeropuerto de San Carlos de Bariloche se prepara para dar un salto clave en su infraestructura, con una inversión que lo fortalecerá como uno de los principales nodos turísticos y aéreos del país. Aeropuertos Argentina 2000 presentó, junto al ORSNA y la Secretaría de Transporte, un proyecto de ampliación y modernización que incorporará 1.750 metros cuadrados nuevos a la terminal y permitirá operar hasta seis vuelos en simultáneo.

El anuncio llega en un contexto de crecimiento sostenido: solo en 2025, el aeropuerto movilizó cerca de 2,3 millones de pasajeros, con un promedio mensual de 230.000 viajeros. En invierno, cuando el turismo se dispara, la demanda aumenta hasta un 50% y el movimiento diario llega a las 10.000 personas.

Aeropuerto de Bariloche. Foto: Aeropuertos 2000.

Con una inversión estimada en u$s 15 millones, la obra busca mejorar la experiencia del pasajero, agilizar la circulación y ampliar las zonas de embarque, tanto doméstico como internacional. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, celebró la iniciativa y destacó que, para una ciudad con un crecimiento turístico tan marcado, este tipo de obras “son esenciales” para seguir avanzando.

Qué incluye la ampliación del aeropuerto

El proyecto prevé sumar 1.750 m² nuevos y renovar 2.700 m² de la terminal actual, de 11.000 m². Las mejoras apuntan a la eficiencia operativa y al confort.

Capacidad operativa: Se incorporarán dos nuevos núcleos verticales en la planta alta para optimizar la circulación y permitir embarques y arribos simultáneos, alcanzando la capacidad de operar seis vuelos al mismo tiempo .

Circulación y equipaje: Los patios de valijas serán ampliados y se agregarán dos cintas nuevas para arribos domésticos, llegando a cuatro en total. También habrá más boxes de Migraciones para reducir tiempos de espera.

Servicios e infraestructura: Una de las mangas actuales será reemplazada por una nueva. Además, se creará un área de embarque flexible con más asientos, se abrirán dos locales gastronómicos adicionales y se ampliará la oferta comercial. La obra incluye también nuevos sanitarios y mejoras generales en los espacios de espera.

Aeropuerto de Bariloche. Foto: Aeropuertos 2000.

Más conectividad regional e internacional

La inversión acompañará la creciente demanda de vuelos, especialmente hacia Brasil. Para la temporada de invierno, se sumarán más rutas internacionales como los vuelos de Azul a Campinas, Confins y Porto Alegre, además de las conexiones de Aerolíneas Argentinas, Gol y LATAM a San Pablo. Estas se suman a las operaciones anuales de Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart, LATAM y Sky.

Entre mayo y septiembre continúa activo el Operativo de Control de Hielo y Nieve (COIN), que garantiza la operación segura de aeronaves durante las condiciones climáticas más severas del invierno.

Aeropuerto de Bariloche. Foto: Aeropuertos 2000.

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000, señaló que el objetivo es que el crecimiento del volumen de pasajeros no se vea limitado por la infraestructura y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado para sostener el desarrollo.