El Aeropuerto de Ezeiza y una nueva función ideal para los viajeros que tienen que esperar horas antes de una escala

Además de poder guardar el equipaje, el aeropuerto Ministro Pistarini ofrecerá un servicio de ducha a quienes lo visiten. De qué se trata.

Aeropuerto de Ezeiza. Foto: EFE

El Aeropuerto de Ezeiza se está modernizando para incorporar comodidades que ya se encuentran en las principales terminales del mundo. En la búsqueda por mejorar la experiencia de quienes transitan por sus instalaciones, comenzó a ofrecer espacios más confortables, servicios innovadores y opciones pensadas para hacer más llevadera la espera durante las escalas.

Un ejemplo claro de esto es un sistema que les permitirá a los pasajeros que estén de paso guardar sus equipajes y así aprovechar las horas de escala.

Aeropuerto Internacional Ezeiza. Foto: NA

El mismo consiste en unos lockers especiales para guardar las valijas bajo la modalidad de tramos denominado Your Luggage. Esta función está orientada a los turistas que tienen muchas horas entre un vuelo y otro, o que se quedarán en el país durante dos o tres días.

La nueva modalidad está ubicada en la antigua zona de check-in de la Terminal A, donde se puede almacenar los distintos tipos de equipaje que carguen los pasajeros e indicar cuánto tiempo se quedarán allí.

El esquema de costos para usar los lockers para guardar el equipaje es por hora y valija:

4 horas : u$s15

8 horas : u$s 20

12 horas : u$s 25

24 horas: u$s 30

Del mismo modo, en “Your Luggage” existen promociones a partir de una determinada cantidad de valijas que se desean guardar:

4 valijas por el precio de 3 (impacta sobre cualquier límite de horas).

7 valijas por el precio de 5 (impacta sobre cualquier límite de horas).

10 valijas o más de guardado: u$s 15 por cada una para un período de 24 horas.

Las nuevas funciones habilitadas en el Aeropuerto de Ezeiza

Además del nuevo sistema para guardar valijas, Ezeiza incorporó un servicio de duchas pensado especialmente para viajeros que enfrentan trayectos largos o escalas prolongadas. La propuesta está orientada a ofrecer comodidad y frescura a quienes pasan varias horas entre vuelos, mejorando la experiencia de espera dentro de la terminal.

El acceso a este servicio requiere una contratación previa y tiene un costo de $20.352 por hora. Los pasajeros que lo utilicen deberán respetar ciertas normativas para garantizar una experiencia ordenada y segura.

Cada usuario contará con una hora para disfrutar de las instalaciones, que incluyen una toalla de 600 gramos, shampoo, acondicionador y jabón corporal hipoalergénico, libre de parabenos y conservantes. Estos productos fueron especialmente formulados con aroma a lavanda y eucalipto, buscando transmitir una sensación de relax y descanso. Además, se ofrecerá secador de pelo y una bebida junto con un snack de cortesía para completar la experiencia.