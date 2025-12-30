Programando las vacaciones: qué países aceptan la licencia de conducir argentina

Desde la Cancillería aconsejan a las personas que consulten la lista de consulados de cada país para chequear la documentación que solicitan.

Licencia de conducir. Foto: Unsplash

Las personas que poseen la Licencia Nacional de Conducir de la Argentina la pueden utilizar en otros países del mundo porque el registro nacional incluye códigos internacionales y está verificada por las normas ISO. Además, según la Cancillería Argentina, está avalado por Convención de Ginebra y de Viena.

Para utilizarla en el exterior, se necesitan algunos papeles complementarios. Además de la licencia nacional, se solicita un Permiso Internacional de Conducir (PIC). Desde la Cancillería aconsejan a las personas que consulten la lista de consulados de cada país para chequear la documentación que solicitan.

De esta forma, el Permiso Internacional de Conducir (PIC) se puede necesitar junto con la licencia argentina para manejar un vehículo. No tener este documento podría impedir el beneficio de un auto, la anulación de la póliza de seguro o cometer un posible delito.

Licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires

Los documentos que solicitan en Europa, Estados Unidos y países limítrofes

Chile, Uruguay y Brasil: permiten que los argentinos manejen con la Licencia Nacional de la Argentina, aunque aconsejan tener la Licencia Internacional para evitar algún tipo de problema.

Estados Unidos: en algunos estados permiten circular con la Licencia Nacional de la Argentina y en otros se pide también la internacional. Se recomienda tener las dos.

Europa: recomiendan tener con la Licencia Nacional de Argentina y el Permiso Internacional de Conducir (PIC).

Requisitos para obtener el Permiso Internacional de Conducir (PIC)

Licencia Nacional de Conducir argentina original y física y fotocopia de frente y dorso.

DNI original físico vigente y fotocopia de frente y dorso.

Dos fotos 4x4 iguales en calidad fotográfica y actualizadas, fondo celeste o blanco, sin anteojos.

No hace falta rendir ningún tipo de examen. El único requisito excluyente es que la licencia no puede ser ni principiante ni profesional.

El PIC puede exigirse tanto para moverse con un vehículo propio como para transportarse en uno alquilado. Utilizar solo la licencia de conducir argentina puede impedir el otorgamiento del alquiler o provocar demoras o problemas en caso de siniestro.

Licencia de conducir; carnet de conducción. Foto: Argentina.gob.ar

¿Cuánto dura un Permiso Internacional de Conducir?

La validez del PIC es de un año​. Ahora bien, lo que nunca podrá pasar es que el PIC expire después que el permiso nacional.

Por lo cual, si cuando se tramita el PIC a la Licencia Nacional le quedarán menos de 365 días de vigencia, el registro internacional saldrá con el mismo vencimiento que el local.

¿Cuánto cuesta sacar el Permiso Internacional de Conducir en la Argentina?

La tarifa vigente, según informa el Automóvil Club Argentino, es de $30.340 tanto para el Permiso Internacional como para el Interamericano.

Sin embargo, los socios del ACA acceden a un descuento especial y pueden sacarlo pagando solamente $6.585. Más datos, aquí.