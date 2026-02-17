Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

Tras la polémica y la reacción de todo el arco político, el Gobierno resolvió, a través de su mesa política, eliminar el artículo de las licencias por enfermedad de la Reforma Laboral.

De esta forma, el proyecto volverá al Senado para su tratamiento.

Con esta modificación, el Ejecutivo prevé que Diputados pueda darle dictamen de comisión este miércoles y que se vote en el recinto el jueves.

El recinto le dio media sanción al acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea y a la baja de edad de imputabilidad. Foto: Prensa Diputados

Bloques aliados, como el PRO, se habían opuesto a su aprobación, por lo que el oficialismo busca cortar con el conflicto y eliminar definitivamente el artículo.

Qué decía el polémico artículo 44

El artículo 44 de la ley aprobada en el Senado fija que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

El proyecto de ley se votó en general a la 1.20 de la madrugada del jueves 12 de febrero. Foto: Captura de pantalla Senado

Señala que se pagará el 50% de su sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Ese monto se eleva al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.

La reaparición de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifieste una vez transcurridos los dos (2) años.