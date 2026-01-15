Villa General Belgrano Foto: Imagen generada por Copilot IA por Canal 26

La provincia de Córdoba es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para pasar sus vacaciones. Allí se destaca Villa General Belgrano, una localidad sumamente atractiva para el turismo familiar. Tiene un amplio repertorio de actividades tales como caminatas, visitas a cervecerías, museos y avistaje de aves.

En este caso, la atención se centra en el Bosque encantado de Don Otto; un parque temático por el que atraviesa el arroyo natural La Toma y que cuenta además con una confitería dentro, así como también un trencito y juegos para los más pequeños. La temática es algo que combina las hadas con lo medieval y aparecen personas disfrazadas para alegrar el día.

Bosque Encantado Foto: Imagen generada por CopilotAI por Canal 26

Su principal atractivo es la Cabaña Encantada. Allí se ubican juegos que “desafían las leyes de la gravedad” y que requieren el ingreso con un guía. También existe un Sendero de los Duendes; incluye una caminata por distintas estatuas allí presentes.

El complejo cuenta también con una “confitería”, en la misma se exhiben diferentes cuadros con ilusiones ópticas, un metegol, el juego del “sapo” y televisión que pasa películas para completar así la gran oferta de entretenimientos.

Bosque Encantado de Don Otto Foto: -

Qué hacer en el Bosque Encantado de Villa General Belgrano

El Bosque Encantado de Don Otto tiene más de 30 años en la región y es elegido año a año en temporada de verano para disfrutar en familia. Mientras que los más pequeños pueden realizar actividades recreativas y aprender al mismo tiempo, los adultos disfrutan del paisaje y las vistas.

Bosque Encantado de Don Otto

El arroyo de ensueño

El arroyo La Toma recorre la mayor parte del Valle de Calamuchita y agrega un atractivo ideal al lugar. Uno se puede sentar alrededor a ver el agua correr y las fotos son muy pintorescas.

Cuenta también con un amplio parque con mesas y sillas, juegos de plaza, un arenero y una “casita del bosque” de madera. En otro sector, un juego de arquería se dispone para los niños más grandes.

La Cabaña Encantada: qué hay dentro

La Cabaña Encantada de Don Otto es un misterio por descubrir. Sólo se puede entrar siendo acompañado de un guía, y parece que adentro hay juegos para desafiar la gravedad.

Bosque Encantado de Don Otto. Créditos: Portal Argentina

Disfrute para los más chicos: calesita y desfile de duendes y hadas

Hay un trencito que le da una vuelta al lugar y pasa por una cueva que se ve muy bonito y llama a los más pequeños a subirse. Va lento para que puedan disfrutarlo, así como lo hace la calesita de veleros o VelOtto.

Bosque encantado de Don Otto Foto: Trip Advisor

De vez en cuando, aparecen unos personajes disfrazados de haditas y ciudadanos medievales, con carretas de época, que van saltando y dando un desfile. Este espectáculo es muy entretenido de presenciar.

También el Sendero de los Duendes es un recorrido específico por el lugar y sus atractivos duendecillos allí ubicados.

Cómo llegar a Villa General Belgrano

Para aquellos que deciden ir en auto, el viaje es de 8 horas por la Ruta Nacional 9 y la Autopista Córdoba-Rosario. Los pasajes en micro desde Retiro arrancan en $80.000 pesos hasta los $110.000 según la comodidad buscada por el pasajero.