Sommerfest 2026. Foto: prensa Villa General Belgrano.

Llega el verano y Villa General Belgrano, ubicado en el departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, se prepara para vivir una nueva edición de la Sommerfest 2026, la tradicional Fiesta de Verano que invita a los vecinos y turistas a disfrutar de música, gastronomía y encuentros con entrada libre y gratuita.

El festival se realiza durante los meses de enero y febrero, y está pensado para toda la familia, ya que combina música en vivo, shows artísticos, gran abanico de oferta gastronómica con platos típicos y cerveza tirada, espiches todas las noches y espectáculos de equilibrio en altura (highline), en un ambiente distendido que invita a compartir y disfrutar del verano.

Sommerfest 2026. Foto: prensa Villa General Belgrano.

Cuándo son las fechas de la Sommerfest 2026

El evento se realizará en las siguientes fechas:

Enero : 26, 27 y 28

Febrero: 2, 3 y 4 | 14, 15 y 16 (Sommer de carnaval)

El horario es a partir de las 20:00 horas, y se lleva a cabo en el predio ubicado frente a la Plaza José Hernández.

La Sommerfest 2026 se presenta como una invitación abierta a sumar una experiencia única a la agenda de verano y disfrutar de Villa General Belgrano en su mejor versión: cultura, tradición y celebración al aire libre.

Sommerfest 2026. Foto: prensa Villa General Belgrano.

Qué tipo de alojamientos ofrece Villa General Belgrano

Para los turistas que planean quedarse varios días, la villa ofrece una amplia variedad de opciones para alojarse:

Hoteles y cabañas rodeadas de naturaleza.

Hosterías y posadas con buen estilo y calidez.

Complejos con pileta y spa, perfectos para relajarse después de un día de fiesta.

Tip: reservar con anticipación, ya que enero y febrero son temporada alta y siempre hay mucha demanda.

Villa General Belgrano. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Otras actividades en Villa General Belgrano

Además del Sommerfest 2026, Villa General Belgrano y sus alrededores ofrecen experiencias únicas:

Cerro de la Virgen: trekking con vistas panorámicas.

Pozo Verde : caminatas en plena naturaleza.

Museo Histórico y Cultural: para conocer la historia de la colonia alemana.

Ruta de la cerveza artesanal : recorridos por fábricas locales.

Excursiones a La Cumbrecita: pueblo peatonal a pocos kilómetros, ideal para pasar el día.

La Cumbrecita - Córdoba. Foto NA

Dónde queda y cómo llegar a Villa General Belgrano

Villa General Belgrano se encuentra en el departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Está ubicado a 80 kilómetros al sur de la capital provincial, siendo el segundo municipio más poblado del departamento, y a 775 km de Buenos Aires.

Para llegar a Villa General Belgrano desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede tomar un vuelo de aproximadamente 50 minutos desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional Córdoba. Desde allí, se puede tomar remis o colectivos hasta VBG, o en caso de tener auto propio, tomar la Ruta 5, la principal vía para llegar a este destino.