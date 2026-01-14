Control de tránsito en el verano cordobés Foto: argentina.gob.ar

Aquellos que elijan la provincia de Córdoba para vacacionar este verano deben tener en cuenta las modificaciones que se han hecho en la Ley Provincial de Tránsito N°8560 para evitar multas e infracciones.

Son clave los siguientes puntos: se amplia y ordena el cuadro de infracciones y sanciones; las infracciones serán juzgadas en el lugar donde fueron cometidas sin importar el domicilio del conductor; y la repetición puede ser un agravante a la hora de percibir una sanción.

Rutas cordobesas Foto: Córdoba Turismo

Las reformas se basan principalmente en la modernización del control; incluirá el uso de herramientas digitales y la actualización de los sistemas de fiscalización y sanción, con el objetivo de fortalecer la prevención de siniestros viales. La iniciativa busca dar respuesta al crecimiento del parque automotor y a los cambios tecnológicos que impactan en la forma de transitar las rutas y ciudades cordobesas.

Los puntos clave de la nueva ley de tránsito de la provincia de Córdoba

Obligatoriedad del uso de luces bajas o diurnas

En todo momento los vehículos deben circular con las luces encendidas en cada tramo señalizado, rutas nacionales, provinciales y túneles. Y en el caso de las motos deben llevar luces bajas o diurnas encendidas todo el día y en todo lugar. Asimismo, se permiten los sistemas automáticos de iluminación, que se prenden al poner en marcha el vehículo.

Otro punto clave en este ítem es que, ante adversidades climáticas como lluvia intensa, niebla, humo o polvo es obligatorio el uso de las luces bajas, así como las antiniebla en caso de corresponder.

Si el conductor del vehículo incumple, será apercibido preventivamente.

Controles de tránsito. Foto: NA.

Controles digitales y electrónicos

En este caso, la ley permite usar tecnología digital y dispositivos electrónicos de manera presencial o remota para los siguientes casos:

Detectar y constatar infracciones de tránsito.

Registrar pruebas fílmicas, fotográficas o digitales.

Validar infracciones cometidas en rutas, peajes y corredores viales.

Notificaciones electrónicas

Ahora las infracciones se podrán comunicar de dos maneras: una en el domicilio declarado en la licencia de conducir, o bien en el domicilio administrativo electrónico del conductor.

Cambios en el juzgamiento de infracciones

En caso de que el conductor tenga domicilio a más de 60 kilómetros del juzgado que intervenga en la causa de la infracción, el descargo se podrá hacer en la jurisdicción de su domicilio, siempre y cuando esté registrada; pero, en términos generales, las infracciones serán juzgadas en el lugar donde fueron cometidas.

Asimismo, en los casos donde las personas vivan fuera de la provincia está previsto el uso de la identidad digital mediante la plataforma Ciudadano Digital, entre otros sistemas que establezca la reglamentación.

Controles de tránsito.

Nuevo criterio de reiterancia

El nuevo concepto que se suma a la ley provincial marca que si la persona comete nuevas infracciones antes de quedar firme la sanción anterior, la autoridad competente podrá llevar adelante medidas preventivas o cautelares, considerar tipificar la reiterancia como agravante al momento de la definición de la sanción, evaluando la gravedad, la cercanía temporal entre faltas y el riesgo generado.

Actualización del régimen de sanciones

Si bien la ley mantiene las categorías de infracciones como: leves, graves y muy graves, se amplía y ordena el cuadro de infracciones y sanciones y se suman sanciones como el trabajo comunitario e instrucciones especiales, como la asistencia a cursos de carácter obligatorio de seguridad vial o programas educativos. Además de apercibimientos, como advertencia formal, sin multa, computable en caso de reincidencia.