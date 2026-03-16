Llega la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa con un huevo de Pascua de 70 kilos y entrada gratis: cuándo y dónde se celebra
Durante el evento se podrán disfrutar de especialidades elaboradas por reposteros locales, como strudel, torta selva negra, masas finas, chocolates artesanales y otras recetas clásicas de la pastelería centroeuropea.
La ciudad de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, se destaca por su encanto particular y su marcada impronta centroeuropea, que cobra aún más protagonismo durante Semana Santa. En esos días, la localidad recibe a miles de visitantes y celebra una de sus tradiciones más emblemáticas: la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa.
Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Villa General Belgrano: tradición, sabores y cultura en Semana Santa
La Fiesta Nacional de la Masa Vienesa es uno de los eventos más representativos de Villa General Belgrano y cada año convoca a visitantes de todo el país durante Semana Santa. Esta celebración rinde homenaje a la herencia centroeuropea de la localidad a través de la repostería artesanal, la música y las danzas típicas, en un ambiente cálido y familiar.
Durante la fiesta, el Salón de Eventos y Convenciones se llena de aromas irresistibles y sabores tradicionales. Los visitantes pueden disfrutar de especialidades elaboradas por reposteros locales, como strudel, torta selva negra, masas finas, chocolates artesanales y otras recetas clásicas de la pastelería centroeuropea.
La propuesta también incluye espectáculos artísticos, presentaciones de danzas tradicionales y shows musicales, que acompañan la experiencia gastronómica y cultural.
Uno de los momentos más esperados por grandes y chicos es la presentación y el tradicional reparto del enorme huevo de Pascua de 70 kilos, una de las atracciones más icónicas del evento.
La Fiesta Nacional de la Masa Vienesa es, en definitiva, una invitación a vivir una Semana Santa diferente, donde historia, cultura y gastronomía se combinan en un entorno único de las sierras cordobesas.
Cuándo y dónde se realiza la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa
La Fiesta Nacional de la Masa Vienesa se llevará a cabo del 2 al 5 de abril en Villa General Belgrano. Durante esos días, el Salón de Eventos y Convenciones abrirá sus puertas a partir de las 11 horas, mientras que los espectáculos artísticos comenzarán desde las 15 horas.
El Salón de Eventos y Convenciones se encuentra ubicado en Av. Julio A. Roca 168, uno de los espacios principales de la localidad para este tipo de festividades.
El evento cuenta con entrada libre y gratuita, lo que permite que tanto turistas como residentes puedan disfrutar de esta tradicional propuesta que combina gastronomía, música y cultura centroeuropea.
Para más información, se puede consultar en la Oficina de Turismo de Villa General Belgrano.