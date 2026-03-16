Llega la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa con un huevo de Pascua de 70 kilos y entrada gratis:

Llega la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa con un huevo de Pascua de 70 kilos. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

La ciudad de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, se destaca por su encanto particular y su marcada impronta centroeuropea, que cobra aún más protagonismo durante Semana Santa. En esos días, la localidad recibe a miles de visitantes y celebra una de sus tradiciones más emblemáticas: la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa.

Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Villa General Belgrano: tradición, sabores y cultura en Semana Santa

La Fiesta Nacional de la Masa Vienesa es uno de los eventos más representativos de Villa General Belgrano y cada año convoca a visitantes de todo el país durante Semana Santa. Esta celebración rinde homenaje a la herencia centroeuropea de la localidad a través de la repostería artesanal, la música y las danzas típicas, en un ambiente cálido y familiar.

Fiesta de la Masa Vienesa, Villa General Belgrano. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Durante la fiesta, el Salón de Eventos y Convenciones se llena de aromas irresistibles y sabores tradicionales. Los visitantes pueden disfrutar de especialidades elaboradas por reposteros locales, como strudel, torta selva negra, masas finas, chocolates artesanales y otras recetas clásicas de la pastelería centroeuropea.

La propuesta también incluye espectáculos artísticos, presentaciones de danzas tradicionales y shows musicales, que acompañan la experiencia gastronómica y cultural.

Fiesta de la Masa Vienesa, Villa General Belgrano. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Uno de los momentos más esperados por grandes y chicos es la presentación y el tradicional reparto del enorme huevo de Pascua de 70 kilos, una de las atracciones más icónicas del evento.

La Fiesta Nacional de la Masa Vienesa es, en definitiva, una invitación a vivir una Semana Santa diferente, donde historia, cultura y gastronomía se combinan en un entorno único de las sierras cordobesas.

Fiesta de la Masa Vienesa, Villa General Belgrano. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Cuándo y dónde se realiza la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa

La Fiesta Nacional de la Masa Vienesa se llevará a cabo del 2 al 5 de abril en Villa General Belgrano. Durante esos días, el Salón de Eventos y Convenciones abrirá sus puertas a partir de las 11 horas, mientras que los espectáculos artísticos comenzarán desde las 15 horas.

El Salón de Eventos y Convenciones se encuentra ubicado en Av. Julio A. Roca 168, uno de los espacios principales de la localidad para este tipo de festividades.

Fiesta de la Masa Vienesa, Villa General Belgrano. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

El evento cuenta con entrada libre y gratuita, lo que permite que tanto turistas como residentes puedan disfrutar de esta tradicional propuesta que combina gastronomía, música y cultura centroeuropea.

Para más información, se puede consultar en la Oficina de Turismo de Villa General Belgrano.

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