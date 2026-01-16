Relajarse sin gastar de más: las termas que los jubilados pueden disfrutar por solo $1.200. Foto: Grok AI.

El turismo de bienestar se consolidó en los últimos años como una de las alternativas preferidas por los adultos mayores que buscan descansar, cuidar su salud y disfrutar de la naturaleza sin realizar grandes gastos.

En ese contexto, la provincia de Entre Ríos vuelve a destacarse con una propuesta difícil de igualar: las Termas de Chajarí, donde los jubilados pueden ingresar por apenas $1.200.

Las termas de Chajarí, en Entre Ríos. Foto: Turismo Entre Ríos.

Este beneficio está destinado a jubilados y pensionados afiliados al PAMI, quienes acceden a una tarifa promocional que convierte al complejo en una de las opciones termales más económicas del país. El bajo costo de la entrada, sumado a la calidad de sus instalaciones, explica por qué Chajarí se mantiene entre los destinos favoritos del turismo senior.

Un complejo termal pensado para el descanso y la salud

Inauguradas en octubre de 2001, las Termas de Chajarí cuentan con más de diez piscinas distribuidas estratégicamente en distintos sectores, lo que permite adaptar la experiencia a las necesidades de cada visitante.

Termas de Chajarí, en Entre Ríos. Foto: Instagram / termaschajari.

El sector Activo incluye piscinas con hidromasajes (una de ellas cubierta), piletas con juegos acuáticos y espacios a temperatura ambiente. Por su parte, el sector Pasivo está diseñado exclusivamente para la relajación, con piscinas equipadas con hidrojets, iluminación subacuática y una destacada cascada termal con masajes hídricos.

Además, el sector Mixto ofrece piscinas cubiertas, incluyendo una olímpica y otra especialmente adaptada para personas con movilidad reducida, garantizando accesibilidad y seguridad para los adultos mayores.

Termas de Chajarí, en Entre Ríos. Foto: Instagram / termaschajari.

Naturaleza, caminatas y actividades complementarias

Más allá de las aguas termales, el predio cuenta con una Reserva Natural ubicada al noroeste del complejo, ideal para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza. Allí se pueden recorrer dos senderos señalizados.

El Sendero A, de baja dificultad, puede realizarse en unos 30 minutos y permite observar flora y fauna característica de la eco-región del Espinal, además de aves desde un mirador. El Sendero B, algo más exigente, se extiende durante una hora y recorre ambientes de la ribera del río Uruguay.

Termas de Chajarí, en Entre Ríos. Foto: Instagram / termaschajari.

El complejo también dispone de un Centro de Interpretación de la Naturaleza, parrillas, locales gastronómicos, salas de masajes y espacios de venta de productos regionales, lo que completa una experiencia integral de descanso.

Cómo llegar a las Termas de Chajarí y precios actualizados

Las Termas de Chajarí se encuentran sobre el kilómetro 349 de la Autovía Nacional 14, a unos 493 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en auto dura aproximadamente 5 horas y 20 minutos.

Precios de entrada:

Jubilados y pensionados (PAMI): $1.200.

Entrada general: $2.500.

Menores de 4 años: $900.

Menores de 4 a 12 años: $1.200.

Personas con discapacidad: ingreso gratuito.

Horario:

Todos los días, de 9 a 21 horas.

Por su combinación de precio accesible, servicios completos y entorno natural, las Termas de Chajarí se consolidan como una de las mejores alternativas de descanso para jubilados que buscan relajarse, cuidar su bienestar y disfrutar de una escapada sin afectar el bolsillo.