PAMI: cómo tramitar el subsidio para acompañantes terapéuticos y auxiliares domiciliarios en enero 2026
El Instituto Nacional cuenta con un subsidio específico para jubilados y pensionados que necesitan asistencia en el hogar por limitaciones psicofísicas. Qué requisitos exige y cómo hacer el trámite de manera online o presencial.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una prestación clave para los jubilados y pensionados que atraviesan limitaciones físicas o psíquicas y no disponen de una red de apoyo suficiente. Se trata del “Subsidio para auxiliar domiciliario”, una ayuda económica destinada a cubrir parte del costo de un cuidador o acompañante terapéutico que asista al afiliado en su vida diaria.
El objetivo central de esta prestación es favorecer la permanencia del adulto mayor en su hogar, evitando internaciones innecesarias y mejorando su calidad de vida mediante apoyo en tareas cotidianas, cuidado personal y acompañamiento.
¿Qué es el subsidio para auxiliar domiciliario de PAMI?
El subsidio consiste en un monto de dinero mensual que PAMI otorga de manera parcial para la contratación de un auxiliar domiciliario o acompañante terapéutico. No se trata de una prestación automática: cada caso es evaluado de manera individual por el equipo social del organismo.
Está orientado a afiliados que presentan dependencia funcional, ya sea por cuestiones físicas, cognitivas o psicológicas, y que no cuentan con familiares o personas cercanas que puedan asumir ese rol de cuidado.
¿Quiénes pueden solicitar el acompañante terapéutico?
Pueden iniciar el trámite:
- La persona afiliada a PAMI.
- Un apoderado o apoderada.
- Un familiar directo.
La solicitud puede realizarse de forma online o de manera presencial en la agencia PAMI correspondiente al domicilio del afiliado.
Requisitos para acceder al subsidio de PAMI
Para solicitar el subsidio para auxiliar domiciliario, PAMI exige cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser afiliado o afiliada a PAMI.
- Presentar limitaciones funcionales psicofísicas que dificulten la autonomía.
- No contar con una red de apoyo familiar o social efectiva.
- Someterse a la evaluación del equipo social de PAMI, que analizará tanto la situación de dependencia como el entorno del afiliado.
La aprobación del beneficio depende de este análisis, que determina la necesidad real del acompañamiento.
Cómo hacer el trámite paso a paso
El trámite del Subsidio para auxiliar domiciliario puede realizarse de tres maneras:
- A través de la web oficial de PAMI.
- Desde la aplicación Mi PAMI, disponible para celulares y tablets.
- De forma presencial en la agencia PAMI, solicitando turno previo online para agilizar la atención.
Una vez iniciada la solicitud, el equipo social evalúa el caso y define si corresponde otorgar el subsidio.
Documentación necesaria para solicitar el subsidio
Para avanzar con el trámite, PAMI solicita la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Último recibo de cobro o credencial de afiliación.
- Consentimiento informado, firmado por el afiliado o responsable.
- Informe médico actualizado, que detalle el estado de salud y las limitaciones funcionales.
- Nota de solicitud, donde se expone la necesidad del acompañante domiciliario.
Toda la documentación es analizada por el equipo profesional antes de aprobar la prestación.
El subsidio para acompañantes terapéuticos y auxiliares domiciliarios forma parte de la estrategia de PAMI para garantizar cuidados integrales y personalizados a jubilados y pensionados. Esta herramienta resulta fundamental para sostener la autonomía, la dignidad y el bienestar de las personas mayores dentro de su propio hogar.