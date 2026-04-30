Asado, empanadas y propuestas regionales serán protagonistas del festival gratuito en el Hipódromo de Palermo. Foto: GCBA

El Festival del Asado y la Empanada llega a la Ciudad de Buenos con una propuesta ideal para el fin de semana largo. La cita será el 1 y 2 de mayo, de 12 a 23 con entrada gratuita, en el Hipódromo de Buenos Aires.

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer más de 30 puestos dedicados a la parrilla, las empanadas regionales y las bebidas. El evento se desarrollará en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires y apunta a convertirse en uno de los planes más convocantes del feriado.

Qué se puede comer: carnes, parrilla y empanadas regionales

Asado, empanadas y propuestas regionales serán protagonistas del festival gratuito en el Hipódromo de Palermo. Foto: GCBA

La oferta gastronómica tendrá un fuerte foco en el asado argentino. Habrá choripanes, costillares, vacío y otros cortes clásicos, junto con opciones premium como ojo de bife y colita de cuadril, preparados con distintos métodos de cocción y estilos de parrilla.

Uno de los principales atractivos será el llamado “mapa federal” de empanadas, con recetas que representan a distintas provincias. Se podrán probar versiones salteñas, tucumanas, y jujeñas, entre otras, con rellenos tradicionales y otras más arriesgados que agregan un toque gourmet.

Bebidas y propuestas para acompañar la comida

Asado, empanadas y propuestas regionales serán protagonistas del festival gratuito en el Hipódromo de Palermo. Foto: GCBA

Para acompañar los platos, el festival ofrecerá una carta variada de bebidas que incluirá vinos mendocinos, cervezas artesanales, fernet y vermú, pensadas para maridar con carnes y empanadas.

La música en vivo también tendrá un rol central en la programación. Habrá shows durante ambas jornadas con propuestas para distintos públicos y escenarios distribuidos dentro del predio.

El 1° de mayo, el Hipódromo celebrará además sus 150 años de historia y será sede del tradicional Gran Premio República Argentina, uno de los eventos más importantes del Calendario Hípico Nacional.

Ese mismo día, a las 18, se presentará Maggie Cullen junto a la Fanfarria de Granaderos, mientras que el cierre musical quedará a cargo del grupo La T y La M, desde las 22.

Con entrada libre, comida al paso y espectáculos, el festival aparece como una alternativa accesible para disfrutar el fin de semana largo sin salir de la Ciudad, tanto en familia como con amigos.

El aniversario del Hipódromo de Palermo, eje del evento

Asado, empanadas y propuestas regionales serán protagonistas del festival gratuito en el Hipódromo de Palermo. Foto: GCBA

El Festival del Asado y la Empanada se enmarca en una fecha histórica para el predio que lo recibe. El Hipódromo Argentino de Palermo cumple 150 años desde su inauguración oficial, ocurrida el 7 de mayo de 1876, lo que lo convierte en uno de los espacios deportivos y sociales más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires.

El predio fue concebido como un emblema urbano desde fines del siglo XIX y atravesó distintas etapas de ampliación y renovación. A comienzos del siglo XX, su fisonomía actual tomó forma con la construcción de la Tribuna Oficial, una obra de arquitectura clásica francesa que consolidó al lugar como escenario central del turf argentino.

En ese contexto, la celebración del Gran Premio República Argentina cada 1° de mayo se transformó con el tiempo en una tradición asociada al feriado por el Día del Trabajador. La edición 2026 coincide con el aniversario número 150 del hipódromo, motivo por el cual la agenda incluye propuestas abiertas al público, como el festival gastronómico y los espectáculos musicales, además de la actividad hípica habitual.