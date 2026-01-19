Posdata Café, un viaje al pasado. Foto: Instagram @posdatacafepostal

En tiempos en los que vamos a tomar un café y quedamos hipnotizados por el celular en lugar de disfrutar el momento y la interacción cara a cara, abrió en Retiro un espacio que propone cambiar esa lógica por completo y viajar al pasado.

Posdata es el primer “café postal” del país: un lugar que invita a sentarse, disfrutar, escribir a mano y enviar una carta. La idea nació en Seúl con Nuldam Space y también tuvo su réplica en París con Café Pli, pero en Argentina suma un rasgo distintivo: el local funciona como una unidad postal oficial del Correo Argentino.

La creadora de este proyecto es Carolina, una joven emprendedora que busca recuperar algo que con el tiempo fue quedando en desuso: el arte de escribir cartas. En Posdata, es posible enviar y recibir correspondencia desde y hacia cualquier punto del país y del mundo.

Carolina creció en el sur de Santa Fe, cerca de la estación de tren El Jardín. Su abuelo fue jefe de estación y su padre, maquinista. El tren unía pueblos, personas y destinos, y también transportaba cartas: mensajes que viajaban despacio, sostenidos por la espera y la confianza en el recorrido.

Cómo es Posdata, el primer café postal de Argentina

Desde el momento en que el cliente se sienta a la mesa, la experiencia es distinta. El menú llega en forma de carta y casi todo sucede en papel: diarios impresos, libros, lapiceras, stickers, sobres, estampillas y postales. El único código QR permitido es el del Wi-Fi.

El lugar es pequeño pero acogedor. Tiene pocas mesas, cómodas sillas de cuero y una pared cubierta de estanterías donde se destacan las 90 casillas de correo de madera. Entre ellas, una cita enmarcada de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, resume el espíritu del espacio: “El secreto, querida Alicia, es rodearse de personas que te hagan sonreír el corazón”.

Lo que vuelve único al lugar es que, además de servir café, también es correo. Gracias a una alianza con el Correo Argentino, Posdata es la Unidad Postal 5828, habilitada oficialmente para el envío de cartas nacionales e internacionales. Cualquiera puede acercarse solo a escribir y despachar una carta: no es obligatorio consumir.

La propuesta invita a redescubrir un ritual casi olvidado, el de la correspondencia escrita, que durante siglos fue la principal forma de comunicación. Todos los días, a las 15.30, el cartero pasa a retirar las sacas con las cartas, que luego siguen su recorrido habitual por el sistema postal.

Los destinos más frecuentes sorprenden: España, Francia y Estados Unidos lideran el ranking, seguidos por Australia.

Qué opciones hay en Posdata Café y los precios

Para acompañar el café, el lugar ofrece una variedad de opciones dulces y saladas. Entre los clásicos, hay alfajores de almendras o de maní y frutilla por $5.000, además de versiones sin TACC a $9.000.

También se pueden encontrar tortas y budines, como brownie ($5.500), budín de banana y nuez o carrot cake ($5.000), budín de limón y arándanos ($5.300), y opciones más elaboradas como lemon pie o cheesecake ($8.900). La carta se completa con cookies que van de $4.500 a $5.500 y medialunas a $3.000.

En cuanto a lo salado, se destacan los scones de queso ($5.500), el tostado de chipa ($10.200), los tostados de paleta y tomates secos o de mortadela y pesto ($12.000), el clásico chipa ($4.000) y el tostado de jamón y queso ($9.000).

Todo se acompaña con una buena selección de café: capuccino ($5.000), cortado ($4.500), flat white ($5.500), café con leche ($5.500), entre muchas otras alternativas tanto de café como de bebidas.

Dónde se encuentra Posdata Café y cuándo abre

Posdata Café se encuentra en Pte. Manuel Quintana 48, en el barrio de Retiro. Abre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 y los sábados de 10.00 a 19.30.