Tres bodegones de Buenos Aires donde se come la mejor pasta casera:

Tres bodegones en CABA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires tiene una relación histórica con la pasta. La inmigración italiana dejó una marca profunda en la cocina porteña y, lejos de las modas gastronómicas, los bodegones siguen siendo el refugio ideal para quienes buscan platos abundantes, recetas tradicionales y precios razonables. En una ciudad donde salir a comer puede ser cada vez más caro, todavía existen lugares donde la pasta se amasa a mano, se sirve sin vueltas y se disfruta como siempre.

Estos tres bodegones clásicos de la Ciudad de Buenos Aires se destacan por su pasta casera, su identidad intacta y esa atmósfera inconfundible que mezcla mesas llenas, mozos de oficio y clientes fieles desde hace décadas.

1. Spiagge di Napoli: pastas abundantes y espíritu de barrio en La Boca

Pasta por kilo, recetas heredadas y mesas largas Foto: Instagram @spiaggedinapoli

En pleno corazón de La Boca, Spiagge di Napoli es un bodegón que el tiempo parece haber respetado. Su estética sencilla, sus mesas apretadas y el ruido constante del salón son parte del encanto. Pero lo que realmente sostiene su fama son las pastas.

Los ravioles de ricota, los fusilli al fileto y los ñoquis caseros salen de la cocina en porciones generosas y con salsas intensas, al estilo más clásico de la tradición italiana porteña. No hay platos minimalistas ni reinterpretaciones modernas: acá manda la receta de siempre.

El lugar es frecuentado tanto por turistas como por vecinos de toda la vida, un síntoma claro de que la propuesta funciona.

Dirección: Av. Alte. Brown 593, La Boca

Precio promedio de pastas: entre $9.000 y $13.000

Recomendado: ravioles con salsa mixta

2. Pippo: un ícono porteño donde la pasta se comparte

Vermicelli en Pippo Foto: Propia

Hablar de bodegones en Buenos Aires sin mencionar Pippo es imposible. Ubicado en el centro porteño, este restaurante es sinónimo de porciones gigantes y tradición intacta.

Las pastas son el plato estrella: spaghetti con albóndigas, ñoquis con tuco, mostacholes al pesto y ravioles de carne. Muchos platos están pensados directamente para compartir, algo que refuerza la experiencia típica del bodegón porteño.

El salón siempre está lleno, el servicio es rápido y el ambiente mezcla oficinistas, familias y habitués que vuelven una y otra vez sabiendo exactamente qué van a pedir.

Dirección: Paraná 356, Centro

Precio promedio de pastas: entre $8.500 y $12.000

Recomendado: spaghetti con albóndigas

3. El Imparcial: pasta clásica y tradición en pleno Monserrat

Restaurante "El Imparcial", en CABA. Foto: Instagram / elimparcialrestaurante.

Fundado en 1860, El Imparcial es uno de los restaurantes más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires y un verdadero emblema del barrio de Monserrat. Aunque es reconocido principalmente por su cocina española, sus pastas caseras siguen siendo un secreto muy bien guardado.

El salón amplio, el servicio tradicional y el clima de restaurante histórico crean el marco perfecto para platos como ravioles de verdura, ñoquis de papa y fideos con estofado, siempre acompañados por salsas potentes y bien elaboradas.

El Imparcial consigue algo cada vez más difícil: mantener su identidad histórica sin perder vigencia ni volverse inaccesible en precios.

Dirección: Hipólito Yrigoyen 1201, Monserrat

Precio promedio de pastas: entre $10.000 y $14.000

Recomendado: ravioles caseros con salsa roja

La vigencia del bodegón porteño

En una ciudad atravesada por nuevas tendencias gastronómicas, los bodegones siguen demostrando que la clave está en la simpleza bien hecha. Pasta fresca, porciones cumplidas y precios honestos continúan siendo una fórmula infalible.

Spiagge di Napoli, Pippo y El Imparcial representan tres estilos distintos, pero comparten la misma esencia: comer bien, sin pretensiones y con el sabor que define a Buenos Aires.

Para quienes buscan una salida segura, reconfortante y bien porteña, la mejor pasta sigue estando en estos bodegones de siempre.