Parque Ramón Carrillo. Foto: Municipio Almirante Brown﻿.

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires existe un espacio verde que se volvió uno de los secretos mejor guardados en la zona sur del Conurbano Bonaerense. Lejos del ruido urbano y de los circuitos más conocidos como Palermo o la Costanera, el Parque Saludable Ramón Carrillo ofrece naturaleza, aire libre y actividades para todas las edades, con un acceso simple incluso en transporte público.

El parque saludable Ramón Carrillo: un paraíso verde en Almirante Brown

Ubicado en la localidad de Adrogué, dentro del partido de Almirante Brown, el Parque Saludable Ramón Carrillo es un gran pulmón verde de aproximadamente cuatro hectáreas que forma parte de la histórica Quinta Ramón Carrillo, también conocida como “Villa Antares”.

Parque Ramón Carrillo. Foto: Municipio Almirante Brown﻿.

El espacio fue puesto en valor por el Municipio y hoy funciona como un área pública pensada para el disfrute de vecinos y visitantes. Está rodeado de una importante riqueza arbórea, con vegetación nativa y gran presencia de aves, lo que lo convierte en un entorno ideal para desconectar de la ciudad sin alejarse demasiado.

Además, el predio fue cercado y acondicionado con iluminación LED, infraestructura de descanso y distintos sectores que combinan naturaleza y recreación. También cuenta con baños públicos y un entorno cuidado que lo posiciona como uno de los espacios verdes más completos de la zona sur del conurbano.

Parque Ramón Carrillo. Foto: Municipio Almirante Brown﻿.

Qué actividades se pueden realizar en este pulmón verde

El Parque Ramón Carrillo está pensado como un espacio saludable y activo, por eso ofrece distintas propuestas para quienes lo visitan. Uno de sus principales atractivos es su circuito perimetral de aproximadamente 2.700 metros, ideal para caminatas, running o simplemente paseos al aire libre. También cuenta con senderos internos y bancos distribuidos en distintos puntos del parque para descansar y disfrutar del entorno natural.

Parque saludable Ramón Carrillo. Foto: Instagram @brown_guia

A esto se suman aparatos de salud para ejercicios aeróbicos, lo que lo convierte en un lugar elegido por quienes buscan entrenar al aire libre o mantener una rutina de actividad física en contacto con la naturaleza.

Otro punto importante es que el ingreso de mascotas está permitido, siempre con correa, lo que lo hace una opción ideal para ir en familia o con animales de compañía.

En etapas futuras, el proyecto contempla la puesta en valor de la casa donde vivió Ramón Carrillo, que funcionaría como museo, además de la construcción de espacios culturales, un centro de capacitación en salud y áreas de encuentro comunitario.

Parque Ramón Carrillo. Foto: Municipio Almirante Brown﻿.

Parque saludable Ramón Carrillo: dónde queda y cómo llegar en transporte público desde CABA

El parque se encuentra en la calle Erezcano al 1850, dentro de la Quinta Ramón Carrillo, en el límite entre las localidades de Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué, en el partido de Almirante Brown. Es importante destacar que abre de martes a domingos de 8hs a 20hs.

Llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo. La forma más directa es en tren, combinando con la línea Roca, que conecta Constitución con el sur del conurbano. Desde distintas estaciones cercanas como Adrogué o Burzaco, se puede acceder luego en colectivo o caminando unos minutos, dependiendo del punto de llegada.

También se puede llegar en colectivo desde distintos puntos del AMBA, lo que lo convierte en una escapada accesible, económica y cercana para quienes buscan naturaleza sin irse demasiado lejos de la ciudad.

Con entrada libre y gratuita, el Parque Saludable Ramón Carrillo se consolida como una de las mejores alternativas para una escapada de fin de semana cerca de CABA, combinando historia, aire libre y bienestar en un mismo lugar.