El pueblito que celebra la Fiesta de la Empanada Campera. Foto: ChatGPT.

Existen pueblos en la provincia de Buenos Aires más o menos conocidos, pero todos dueños de un encanto singular. Entre ellos, uno famoso que se recuesta sobre la Ruta 2 destaca por su extensa costanera y atardeceres únicos. Además, este rincón es famoso por organizar la tradicional Fiesta de la Empanada Campera y es ideal para pasar el día o disfrutar de un fin de semana en pleno contacto con la naturaleza.

Se trata de Chascomús, ubicado a una hora y media de Buenos Aires en auto: tiene 45.000 habitantes, una propuesta gastronómica interesante y además una laguna en la que se pueden practicar deportes náuticos y pesca deportiva del pejerrey, entre otras especies.

Esta pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires se fundó en 1779 y hoy se puede disfrutar de su casco histórico, perfectamente conservado, además de visitar el Museo Pampeano, la Casa del Casco y la Capilla de los Negros, que fue declarada monumento histórico.

Los destinos con lagunas se vuelven una opción muy elegida. Foto Instagram @igbuenosaires

Situada en un entorno natural abierto y accesible durante todo el año, Chascomús cuenta con restaurantes frente a la laguna, parrillas tradicionales, cafés y espacios recreativos que invitan a recorrer la costanera caminando, en bicicleta o simplemente tomando mate.

Cuándo y dónde se celebra la Fiesta de la Empanada Campera

La Fiesta de la Empanada Campera 2026 se realizará el sábado 2 de mayo, de 12 a 19, en la Plaza Sarmiento de Chascomús, con entrada libre y gratuita. El evento estará a cargo de cooperadoras de escuelas rurales del distrito, responsables de la elaboración y venta de empanadas para recaudar fondos destinados al sostenimiento de los establecimientos educativos de los parajes de la zona.

La jornada incluirá espectáculos musicales en vivo durante toda la tarde y espacios pensados para compartir en familia al aire libre. Además, quienes asistan podrán llevar mate y reposera para disfrutar con mayor comodidad de una propuesta gastronómica típica del interior bonaerense.

Llega la Fiesta de la Empanada Campera. Foto: NA.

Más allá de su atractivo culinario, la celebración se destaca por su impronta solidaria y comunitaria, ya que busca fortalecer el vínculo entre el campo y la ciudad y, al mismo tiempo, impulsar el turismo local durante el otoño en un destino ubicado a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo llegar a Chascomús en tren

El punto de partida es la estación Plaza Constitución, desde donde salen los servicios de la línea Roca que conectan con Chascomús. Algunos trenes son directos (como los que continúan hacia Mar del Plata), mientras que otros requieren un trasbordo en Alejandro Korn.

El viaje dura aproximadamente 2 horas, dependiendo del servicio elegido. Durante el recorrido se atraviesan varias localidades del sur del conurbano y zonas rurales, lo que convierte al trayecto en parte de la experiencia.

Cómo llegar en tren a la Laguna de Chascomús Foto: Copilot IA

Los trenes funcionan todos los días, con salidas desde la madrugada hasta la noche, y el pasaje se paga con tarjeta SUBE. El tren es una de las opciones más económicas para llegar: el costo del pasaje suele ser bajo en comparación con micros o autos particulares, costando desde la Ciudad de Buenos Aires unos $1.120en abril de 2026, según el tarifario oficial del Gobierno.